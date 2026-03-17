Goldman Sachs: Το πετρελαϊκό σοκ πλήττει περισσότερο τα διυλισμένα προϊόντα από το αργό – Οι διαφορές από την κρίση του 2022
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές ενέργειας, με το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα να πλήττονται περισσότερο, ενώ η Goldman Sachs βλέπει περιορισμένες επιπτώσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
Η μεγαλύτερη διαταραχή στην αγορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να πλήξει πολύ περισσότερο τα καύσιμα —όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα— παρά το ίδιο το αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, Γιούλια Ζεστκόβα Γκρίγκσμπι και Ντάαν Στρούιβεν, «οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο σε πολλά διυλισμένα προϊόντα σε σχέση με το αργό». Οι σοβαρές διαταραχές στην προσφορά του λεγόμενου μέσης και βαριάς ποιότητας αργού ενέχουν τον κίνδυνο μείωσης της παραγωγής ντίζελ, αεροπορικών καυσίμων και μαζούτ.
Οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές έχουν βυθιστεί σε αναταραχή εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξέσπασε στα τέλη του περασμένου μήνα. Η σύγκρουση οδήγησε σχεδόν σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ συνοδεύτηκε από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή. Ως αποτέλεσμα, παραγωγοί αργού αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους και να διακόψουν μέρος των δραστηριοτήτων διύλισης.
Παρότι οι τιμές του αργού έχουν ενισχυθεί πάνω από 40% από τις πρώτες επιθέσεις —με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι— ορισμένα προϊόντα έχουν καταγράψει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Σε περιοχές της Ασίας, το κόστος καυσίμων έχει έως και διπλασιαστεί, με τη Νότια Κορέα να ακολουθεί την Κίνα και την Ταϊλάνδη επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων αγορών.
The largest oil market shock on record triggered by the war in the Middle East is set to have a greater impact on products such as jet fuel and diesel than on crude, according to Goldman Sachs https://t.co/VDImuATpFY— Bloomberg (@business) March 17, 2026
