Ρελάνς στο Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές έπαιξαν άμυνα απέναντι στις γεωπολιτικές πιέσεις
Αλλαγή σκηνικού στο ταμπλό μετά το πτωτικό ξεκίνημα - Οι τίτλοι που έδωσαν το θετικό πρόσημο στο ΧΑ - Εβδομάδα υψηλών τόνων ενόψει triple witching, αναδιάρθρωσης των δεικτών σε FTSE Russell-Stoxx και αξιολόγησης από την Scope
Εντυπωσιακό ήταν το comeback των αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Οι πωλητές είχαν το προβάδισμα από το ξεκίνημα έως και τις 15:00, αλλά στη συνέχεια η Αθήνα συντονίστηκε με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που επίσης ανακάμπτουν μετά την πτωτική έναρξη.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,58 μονάδες ή +0,26% και έκλεισε στις 2.138,14 μονάδες. Σε περίπου 38 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.110,64 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.148,97 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε +0,82%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -6,12%.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΔΕΗ, ο ΔΑΑ, η Aegean και η HELLENiQ ENERGY, με την τελευταία να ανανεώνει το πολυετές ρεκόρ της, οδεύοντας προς τα 10 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2008. Από την άλλη πλευρά, πτώση -3% σημείωσε η Cenergy, ενώ πιέσεις δέχθηκαν ακόμη η Titan και η CrediaBank (μετά την αναβολή της σημερινής ΓΣ).
Το βλέμμα της επενδυτικής κοινότητας παραμένει προσηλωμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας, με τους αναλυτές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία. Η τιμή του πετρελαίου, η οποία παγιώνεται πλέον σε επίπεδα πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο έντονων πληθωριστικών πιέσεων και ταυτόχρονης επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Παρά την πρόσκαιρη σταθεροποίηση των αγορών, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περιπλέκουν την κατάσταση. Κι αυτό διότι ενώ οι πιέσεις των ΗΠΑ προς άλλες χώρες για τη συμβολή τους στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ γεννούν κάποιες ελπίδες για αποκλιμάκωση της κατάστασης, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί μια αμφίσημη στάση. Παρότι ανέφερε πως βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, ξεκαθάρισε πως δεν είναι έτοιμος για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, απειλώντας παράλληλα με νέα χτυπήματα στο νησί Χαργκ (πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν), γεγονός που συντηρεί τον φόβο για νέες διαταραχές στην προσφορά.
Η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται σταδιακά στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με κυρίαρχη τη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στις 17-18 Μαρτίου. Οι αξιωματούχοι προβλέπεται ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς σταθμίζουν τις πληθωριστικές παρενέργειες από το ράλι του πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια.
Γεμάτη η ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας
Στάση αναμονής κράτησε την περασμένη Παρασκευή η Moody’s, διατηρώντας αμετάβλητη τη βαθμολόγηση της ελληνικής οικονομίας σε Baa3 με σταθερές προοπτικές, όπως έκανε μία εβδομάδα νωρίτερα η DBRS (BBB με σταθερό outlook). Ο κύκλος των αξιολογήσεων για την Ελλάδα θα συνεχιστεί με τη Scope Ratings (BBB με θετικό outlook) την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαρτίου, ενώ θα ακολουθήσουν η Standard & Poor’s (BBB με σταθερό outlook) στις 24 Απριλίου και η Fitch (BBB με σταθερό outlook) στις 8 Μαΐου. Το επόμενο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας με την Moody’s είναι στις 18 Σεπτεμβρίου.
Καθοριστική για το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται η προσεχής Παρασκευή (20/3). Πέρα από την τριπλή λήξη στα παράγωγα (συμβόλαια Μαρτίου), θα πραγματοποιηθεί το rebalancing των δεικτών του FTSE Russell με σημαντικές ελληνικές προσθήκες, καθώς η CrediaBank και η Viohalco αναβαθμίζονται στον Large Cap, ενώ η ΑΒΑΞ και η Qualco εισέρχονται στον Small Cap. Παράλληλα, ο Micro Cap ενισχύεται με τέσσερις νέες εισαγωγές (ΙΛΥΔΑ, Mevaco, Παπουτσάνης, Real Consulting), ενώ αποχαιρετά τη μετοχή της ΕΥΑΘ. Θα λάβει επίσης χώρα η αναδιάρθρωση στους δείκτες του Stoxx.
Αναβλήθηκε τελικά η γενική συνέλευση της CrediaBank που ήταν να πραγματοποιηθεί σήμερα, με την επαναληπτική ΓΣ να έχει οριστεί για τις 27 Μαρτίου. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί η έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 300 εκατ. ευρώ. Στόχος της ΑΜΚ είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης της τράπεζας, η χρηματοδότηση νέων δανείων, η ενσωμάτωση της HSBC Malta και η ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών. Η κίνηση στοχεύει επίσης στη διεύρυνση της διασποράς (free float) της μετοχής. Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» στη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της τράπεζας.
Τα οικονομικά τους μεγέθη για την χρήση 2025 ανακοινώνουν αύριο (17/3) η Bally’s Intralot, η Παπουτσάνης και η Trade Estates. Την Τετάρτη (18/3) ακολουθεί η Autohellas και την Πέμπτη (19/3) σειρά έχουν η ΔΕΗ, η Titan, η Μοτοδυναμική και η Lavipharm. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (23/3) Motor Oil και Austriacard, Τρίτη (24/3) ΔΑΑ, Παρασκευή (27/3) Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι η διασυνοριακή μετατροπή στην εταιρική δομή της Allwyn θα ολοκληρωθεί σήμερα, σηματοδοτώντας το τελικό στάδιο της συναλλαγής που εγκρίθηκε από τους μετόχους νωρίτερα φέτος. Μετά την ολοκλήρωση, η εταιρεία θα λειτουργεί επίσημα στο πλαίσιο της δομής του ομίλου Allwyn. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η διαδικασία ενεργοποιεί επίσης τον διακανονισμό του δικαιώματος εξόδου ύψους 19,04 ευρώ ανά μετοχή που άσκησαν οι μέτοχοι που δε συμφωνούσαν με το deal συγχώνευσης, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μετατροπής. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία θα μετονομαστεί σε «Allwyn AG», ενώ οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑ με το σύμβολο «ALWN».
Ανακάμπτουν οι διεθνείς αγορές – Η προσοχή στρέφεται στα επιτόκια
Σε εγρήγορση παραμένουν οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου και ταυτόχρονα εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Τρεις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες συμπλήρωσε ο S&P 500, ο οποίος έκλεισε σε χαμηλό έτους. Rebound παίρνουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς, οι οποίοι διαπραγματεύονται μεταξύ +0,9% και +1,2%, με ώθηση από τη μίνι αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο.
Ανεβάζουν στροφές οι αγοραστές τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το «χλιαρό» ξεκίνημα, καθώς επικρατεί μετρημένη αισιοδοξία για σταδιακή αποκατάσταση των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ. Η προσοχή στρέφεται στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, καθώς την Τετάρτη (18/3) η Fed θα αποφασίσει για την πορεία των επιτοκίων της και την Πέμπτη (19/3) θα ακολουθήσουν η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,7% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κερδίζουν μεταξύ +0,5% και +0,9%.
