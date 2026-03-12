Aegean: Καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14% – Mέρισμα €0,9 ανά μετοχή

Συνολικά, η AEGEAN μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες, σχεδόν 1 εκατ. περισσότερους από το 2024 - Ο κύκλος εργασιών του τελευταίου τριμήνου αυξήθηκε κατά 7% - Γερογιάννης: Το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή