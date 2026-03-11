Goldman Sachs: Τι συζητήθηκε στις συναντήσεις με τις ελληνικές τράπεζες
Goldman Sachs: Τι συζητήθηκε στις συναντήσεις με τις ελληνικές τράπεζες
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η κεφαλαιακή κατανομή - Υποστηρικτικές παραμένουν οι συνθήκες χρηματοδότησης μέσω καταθέσεων - Οι συστάσεις και οι τιμές στόχοι που δίνει ο αμερικανικός οίκος
Οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στο 2026 με ισχυρή δυναμική, καθώς η πιστωτική επέκταση παραμένει ανθεκτική, η ποιότητα ενεργητικού στηρίζει τις επιδόσεις και η ευχέρεια κεφαλαιακής αξιοποίησης διευρύνεται. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της Goldman Sachs μετά τις επαφές που είχαν τα στελέχη τους στις 9 και 10 Μαρτίου στην Αθήνα με τις διοικήσεις και τα τμήματα επενδυτικών σχέσεων των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και της Τράπεζας Κύπρου.
Η βασική εικόνα που μεταφέρει η αμερικανική τράπεζα είναι ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει υποστηρικτικό για τον κλάδο. Η οικονομία συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για δάνεια, κυρίως επιχειρηματικά, ενώ η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δεν εμφανίζει, προς το παρόν, σημάδια ουσιαστικής επιδείνωσης. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν παράγοντα κινδύνου, κυρίως μέσω της επίδρασής τους στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό, ωστόσο σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη σε ένα ενεργειακό σοκ σε σχέση με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας παραμένει συνετή, η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης εξακολουθούν να λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός στήριξης, ακόμη και αν το παράθυρο ένταξης νέων σχημάτων κλείνει μέσα στο 2026.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η βασική εικόνα που μεταφέρει η αμερικανική τράπεζα είναι ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει υποστηρικτικό για τον κλάδο. Η οικονομία συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για δάνεια, κυρίως επιχειρηματικά, ενώ η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δεν εμφανίζει, προς το παρόν, σημάδια ουσιαστικής επιδείνωσης. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν παράγοντα κινδύνου, κυρίως μέσω της επίδρασής τους στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό, ωστόσο σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη σε ένα ενεργειακό σοκ σε σχέση με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας παραμένει συνετή, η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης εξακολουθούν να λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός στήριξης, ακόμη και αν το παράθυρο ένταξης νέων σχημάτων κλείνει μέσα στο 2026.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα