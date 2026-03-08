Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ ξεκίνησαν μειώσεις στην παραγωγή πετρελαίου, στα 93 δολάρια το βαρέλι

Οι χώρες του Κόλπου επιβραδύνουν την παραγωγή πετρελαίου μετά τα χτυπήματα του Ιράν στους γείτονές του - Η νομική ρήτρα force majeure και τα σχεδόν κλειστά Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: Οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν αλλά θα πέσουν πολύ γρήγορα