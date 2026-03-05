11η Boat & Fishing Show 2026: Με 50 παρουσιάσεις νέων σκαφών

Η 11η διοργάνωση τηςαναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς για τους λάτρεις της θάλασσας και της αναψυχής, με περισσότερους απόαπό Ελλάδα και εξωτερικό και παρουσίασημήκους από 3 έως 13 μέτρα.Από τις, στο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για το θαλάσσιο περιβάλλον, προετοιμάζοντας την καλοκαιρινή τους εμπειρία.Ιδιαίτερη, ενώ παρουσιάζονται και καμπινάτα σκάφη για αναψυχή ή επαγγελματική χρήση. Η έκθεση φιλοξενεί επίσης ηλεκτρονικά ναυσιπλοΐας τελευταίας γενιάς, εξοπλισμό για υποβρύχια αλιεία, ψαροντούφεκο, ελεύθερη κατάδυση, θαλάσσια σπορ και προϊόντα τουρισμού.Οιτης έκθεσης – SEA & TOURISM EXPO, WATERSPORTS EXPO, SPEARFISHING EXPO και SCUBA DIVE EXPO – θα παρουσιάσουν εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες καινοτομίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την εμπειρία στη θάλασσα.Η «Boat & Fishing Show» αποτελεί πλέον θεσμό για επαγγελματίες, ερασιτέχνες αλλά και για το ευρύ κοινό, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις θαλάσσιου εξοπλισμού στη νοτιανατολική Μεσόγειο.Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στις 12 Μαρτίου στις 15:00, ενώ για τους επισκέπτες προσφέρεται δωρεάν μεταφορά από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.Περισσότερες πληροφορίες: boatfishingshow.gr