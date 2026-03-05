11η Boat & Fishing Show 2026: Με 50 παρουσιάσεις νέων σκαφών
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για τους επισκέπτες από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας
Η 11η διοργάνωση της «Boat & Fishing Show» αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς για τους λάτρεις της θάλασσας και της αναψυχής, με περισσότερους από 250 εκθέτες από Ελλάδα και εξωτερικό και παρουσίαση 50 νέων σκαφών μήκους από 3 έως 13 μέτρα.
Από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για το θαλάσσιο περιβάλλον, προετοιμάζοντας την καλοκαιρινή τους εμπειρία.
Ιδιαίτερη έμφαση φέτος δίνεται σε πολυεστερικά και φουσκωτά σκάφη έως 7 μέτρα, ενώ παρουσιάζονται και καμπινάτα σκάφη για αναψυχή ή επαγγελματική χρήση. Η έκθεση φιλοξενεί επίσης ηλεκτρονικά ναυσιπλοΐας τελευταίας γενιάς, εξοπλισμό για υποβρύχια αλιεία, ψαροντούφεκο, ελεύθερη κατάδυση, θαλάσσια σπορ και προϊόντα τουρισμού.
Οι τέσσερις εξειδικευμένες ενότητες της έκθεσης – SEA & TOURISM EXPO, WATERSPORTS EXPO, SPEARFISHING EXPO και SCUBA DIVE EXPO – θα παρουσιάσουν εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες καινοτομίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την εμπειρία στη θάλασσα.
Η «Boat & Fishing Show» αποτελεί πλέον θεσμό για επαγγελματίες, ερασιτέχνες αλλά και για το ευρύ κοινό, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις θαλάσσιου εξοπλισμού στη νοτιανατολική Μεσόγειο.
Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στις 12 Μαρτίου στις 15:00, ενώ για τους επισκέπτες προσφέρεται δωρεάν μεταφορά από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.
Περισσότερες πληροφορίες: boatfishingshow.gr
