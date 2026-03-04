Sell-off στα χρηματιστήρια του Κόλπου μετά τη διήμερη αναστολή συναλλαγών, πτώση 5% στο Ντουμπάι

Πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, τα χρηματιστήρια του Ντουμπάι και του Αμπου Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι προσαρμόζουν προσωρινά τα ημερήσια όρια πτώσης των μετοχών στο -5%, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έντονη μεταβλητότητα.