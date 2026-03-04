Sell-off στα χρηματιστήρια του Κόλπου μετά τη διήμερη αναστολή συναλλαγών, πτώση 5% στο Ντουμπάι
Πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, τα χρηματιστήρια του Ντουμπάι και του Αμπου Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι προσαρμόζουν προσωρινά τα ημερήσια όρια πτώσης των μετοχών στο -5%, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έντονη μεταβλητότητα.
Ισχυρές απώλειες καταγράφουν σήμερα οι χρηματιστηριακές αγορές στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι, καθώς τα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επανήλθαν σε λειτουργία μετά από διήμερη αναστολή, που είχε επιβληθεί έπειτα από επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν.
Ο βασικός δείκτης του Ντουμπάι υποχωρούσε κατά περίπου 4,9%, οδεύοντας προς τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Μάιο του 2022. Ο κύριος δείκτης του Άμπου Ντάμπι σημείωνε πτώση άνω του 3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή υποχώρηση από τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης Nasdaq UAE 20 υποχωρούσε κατά 4,3%.
Στο Ντουμπάι, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η κρατική τράπεζα Emirates NBD, η οποία υποχωρούσε κατά 5,2%. Στο Άμπου Ντάμπι, οι μετοχές των Al Buhaira National Insurance Company και Umm Al Qaiwain General Investments σημείωσαν πτώση 9,6% και 8,7% αντίστοιχα.
Το Σαββατοκύριακο, το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ως αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι επιθέσεις έπληξαν πολιτικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σε ξενοδοχεία και σε κέντρα δεδομένων της Amazon.
Οι επιθέσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις αερομεταφορές, καθώς το κλείσιμο τμημάτων του εναέριου χώρου των ΗΑΕ οδήγησε σε χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων. Η μετοχή της χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας Air Arabia υποχωρούσε περίπου 5%.
Σε σημείωμά τους χθες Τρίτη, αναλυτές της Citi προειδοποίησαν ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να έχει βαθιές και πιθανόν μακροχρόνιες επιπτώσεις για την οικονομία της περιοχής MENA (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική).
