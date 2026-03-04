Χρηματιστήριο Αθηνών: Βγάζει αντίδραση μετά το διήμερο sell off – Ράλι 4% για τον Γενικό Δείκτη

Αντιδρούν οι διεθνείς αγορές μετά τη δήλωση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Πηγή:

Έντονες αναταράξεις προκαλεί στη Wall Street ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν μεν με απώλειες χθες, αλλά να περιορίζουν σημαντικά την αρχική ισχυρή πτώση. Κι αυτό διότι οι traders επικρότησαν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρέχει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Άνοιγμα με ήπια άνοδο προμηνύουν για σήμερα τα futures, αλλάζοντας το αρχικά αρνητικό κλίμα.Μίνι αντίδραση βγάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ανακουφίζονται από τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό Κόλπο. Πρόσθετη ώθηση παρέχει μία σειρά παραγόντων, όπως τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα, τα κέρδη στον ενεργειακό κλάδο και οι σχετικά ήρεμες αγορές ομολόγων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,2% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,4% και +1,6%. Αντίθετα, sell off σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να «γκρεμίζεται» κατά -12%.