Χρηματιστήριο Αθηνών: Βγάζει αντίδραση μετά το διήμερο sell off – Ράλι 4% για τον Γενικό Δείκτη
Κέρδη 6% για τις τράπεζες - Η εγχώρια αγορά συντονίζεται με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Διψήφιο «άλμα» για την ΕΥΔΑΠ μετά την πώληση του 9,71% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Δυναμικό rebound κάνει το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το διήμερο «σφυροκόπημα» που κόστισε στην Αθήνα σχεδόν -9%, το οποίο μεταφράζεται σε «εξαΰλωση» περίπου 14 δισ. ευρώ από τη συνολική κεφαλαιοποίηση. Η εγχώρια αγορά συντονίζεται με τις ανοδικές τάσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει κέρδη της τάξης του +4%. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει τεταμένο στη Μέση Ανατολή, με την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα εξασφαλίσει των προστασία όσων πλοίων διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, να λειτουργεί «πυροσβεστικά» -σε πρώτη φάση- για τις αγορές.
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +4,16% και διαπραγματεύεται στις 2.160,76 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.161,50 μονάδων. Στις 2.066,93 μονάδες εντοπίζεται το χαμηλό ημέρας. Ράλι +6% κάνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ανακτά τις 2.400 μονάδες. Ξεχωρίζει η ΕΥΔΑΠ με διψήφιο «άλμα», κινούμενη πλέον πάνω από τα 8 ευρώ, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το gap σε σχέση με την τιμή πώλησης του 9,71% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (10 ευρώ ανά μετοχή). Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ «σκαρφαλώνει» κατά +15,2% στα 8,42 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 5ετίας (τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου 2021).
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρέθηκε -και- χθες η Λεωφόρος Αθηνών, καταγράφοντας απώλειες -5,75% την Τρίτη και -8,92% το τελευταίο διήμερο. Ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών, δηλαδή από την επιβολή των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο του 2025. Ταυτόχρονα, βρέθηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων και στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Το πρόσημο εντός του 2026 είναι πλέον αρνητικό, με τη φετινή απόδοση του ΧΑ να διαμορφώνεται υπό του -2%.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται σήμερα οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΕΥΔΑΠ, στον απόηχο της χθεσινής συναλλαγής για το 9,71% της εταιρείας ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Urban Services -θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- απέκτησε το παραπάνω ποσοστό στην ΕΥΔΑΠ. Το deal επιτεύχθηκε μέσω δύο πακέτων που πέρασαν στο ΧΑ έναντι συνολικά 103,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή με τιμή 10 ευρώ ανά μετοχή (premium σχεδόν 37% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή). Πωλητής ήταν ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, ο οποίος μηδένισε τη συμμετοχή του στην ΕΥΔΑΠ.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για την χρήση 2025 από τις εισηγμένες. Τις οικονομικές τους επιδόσεις θα δημοσιεύσουν η Cenergy Holdings και η Lamda Development μετά τη λήξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ αύριο (5/3) σειρά έχει η CrediaBank. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί επίσης το Capital Markets Day της Τράπεζας Πειραιώς. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, αποτελέσματα ανακοινώνουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.
Την ερχόμενη Παρασκευή (6/3) ανοίγει ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία, με την DBRS να ανακοινώνει την ετυμηγορία της. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 45,06 εκατ. ευρώ. Τζίρο 7,5 εκατ. ευρώ κάνει η Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες (ΕΤΕ, Eurobank, Πειραιώς) με πάνω από 6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 145,97 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 77 μετοχές, αρνητικό για 22, ενώ 13 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank κερδίζει +4,1%, η Alpha Bank +3,4%, η Πειραιώς +2,8% και η Εθνική +1,8%. Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται κατά +1,9%, η CrediaBank +3,4% και η Optima bank +3,9%.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ ξεχωρίζει με το ράλι +14,9% που «τρέχει» με ώθηση από την πώληση της συμμετοχής του Τζον Πόλσον σε θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στα 8,4 ευρώ και σε υψηλό 5ετίας διαπραγματεύεται η μετοχή, ενώ από την εν λόγω εξέλιξη επωφελείται η ΕΥΑΘ με «άλμα» +8,9% στα 3,78 ευρώ.
Η Cenergy καταγράφει άνοδο +3,5% και ακολουθούν με κέρδη άνω του +2% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Metlen και η ElvalHalcor. Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται η Aegean, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Lamda Development, ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, η Viohalco, ο ΔΑΑ και η HELLENiQ ENERGY.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +2% σημειώνουν η Austriacard, η Κρι Κρι και η Intracom Holdings. Άνοδο τουλάχιστον +1% καταγράφουν η ΑΒΑΞ, η Ideal, η Noval Property και η Ελλάκτωρ.
Η εικόνα στην έναρξη των συναλλαγώνΚέρδη +2,71% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.328,65 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +2,11% στις 5.381,21 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,45% στις 2.557,93 μονάδες.
Αντιδρούν οι διεθνείς αγορές μετά τη δήλωση Τραμπ για τα Στενά του ΟρμούζΈντονες αναταράξεις προκαλεί στη Wall Street ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν μεν με απώλειες χθες, αλλά να περιορίζουν σημαντικά την αρχική ισχυρή πτώση. Κι αυτό διότι οι traders επικρότησαν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρέχει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Άνοιγμα με ήπια άνοδο προμηνύουν για σήμερα τα futures, αλλάζοντας το αρχικά αρνητικό κλίμα.
Μίνι αντίδραση βγάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ανακουφίζονται από τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό Κόλπο. Πρόσθετη ώθηση παρέχει μία σειρά παραγόντων, όπως τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα, τα κέρδη στον ενεργειακό κλάδο και οι σχετικά ήρεμες αγορές ομολόγων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,2% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,4% και +1,6%. Αντίθετα, sell off σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να «γκρεμίζεται» κατά -12%.
Πηγή: newmoney.gr
