Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές, η προσοχή των επενδυτών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια Αγορές Επενδυτές

Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές, η προσοχή των επενδυτών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται και εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής

Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές, η προσοχή των επενδυτών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Σε θετικό πρόσημο γύρισαν σήμερα οι περισσότεροι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται και εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,54% στις 6-7,73 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 με άνοδο 0,17%, ο γερμανικός DAX με άνοδο 0,51% , ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,47%, ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,36%

Την ίδια ώρα, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κινείτο οριακά κάτω από τα επίπεδα αμετάβλητης διακύμανσης στο -0,08%, μετά την απειλή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει πλήρως τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Η Μαδρίτη είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κινηθεί έντονα πτωτικά την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση συνέχισε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, του τουρισμού και αναψυχής, καθώς και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης