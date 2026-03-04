Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές, η προσοχή των επενδυτών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται και εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής