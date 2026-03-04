Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές, η προσοχή των επενδυτών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές, η προσοχή των επενδυτών στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται και εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής
Σε θετικό πρόσημο γύρισαν σήμερα οι περισσότεροι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται και εκρήξεις έχουν σημειωθεί σε πολλές χώρες της περιοχής.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,54% στις 6-7,73 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 με άνοδο 0,17%, ο γερμανικός DAX με άνοδο 0,51% , ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,47%, ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,36%
Την ίδια ώρα, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κινείτο οριακά κάτω από τα επίπεδα αμετάβλητης διακύμανσης στο -0,08%, μετά την απειλή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει πλήρως τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Η Μαδρίτη είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.
Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κινηθεί έντονα πτωτικά την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση συνέχισε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, του τουρισμού και αναψυχής, καθώς και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,54% στις 6-7,73 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 με άνοδο 0,17%, ο γερμανικός DAX με άνοδο 0,51% , ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,47%, ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,36%
Την ίδια ώρα, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κινείτο οριακά κάτω από τα επίπεδα αμετάβλητης διακύμανσης στο -0,08%, μετά την απειλή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει πλήρως τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία. Η Μαδρίτη είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.
Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν κινηθεί έντονα πτωτικά την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση συνέχισε να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, του τουρισμού και αναψυχής, καθώς και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα