Ο πόλεμος βυθίζει τις ασιατικές αγορές: Σε ελεύθερη πτώση ο νοτιοκορεατικός Kospi με διψήφιες απώλειες
Ο Kospi κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση του από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 - Πάνω από 4% οι απώλειες για τον MSCI Asia Pacific - Πάνω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο, ανακάμπτει ξανά ο χρυσός
Τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν ένα έτος καταγράφουν οι ασιατικές μετοχές, με αιχμή την αγορά της Νότιας Κορέας που υπέστη τη μεγαλύτερη κατάρρευση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν πυροδότησαν μαζική αποχώρηση επενδυτών από ορισμένες από τις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.
Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε έως και 4,5%, ενώ οι κορεατικές μετοχές κατέγραψαν βουτιά άνω του 12%, οδηγώντας την αγορά της Νότιας Κορέας προς τη χειρότερη συνεδρίαση εδώ και δεκαετίες, εν μέσω αυξανόμενου κλίματος πανικού στις αίθουσες συναλλαγών. Πριν από την απότομη πτώση, ο δείκτης Kospi — που θεωρούνταν χαρακτηριστικό παράδειγμα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη — ήταν ο χρηματιστηριακός δείκτης με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο, έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο το προηγούμενο έτος, με κέρδη που ξεπέρασαν το 75%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία και στις αρχές του 2026, καθώς οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν λόγω της ισχυρής ζήτησης για τσιπ μνήμης.
Το Χρηματιστήριο της Κορέας προχώρησε προσωρινά σε αναστολή διαπραγμάτευσης του δείκτη Kospi, ενώ ενεργοποιήθηκε και μηχανισμός αυτόματης διακοπής συναλλαγών (circuit breaker) για τον δείκτη Kosdaq, ο οποίος κατέγραψε πτώση περίπου 13%.
Ο Kospi περιόρισε αργότερα μέρος των απωλειών του, αλλά εξακολουθούσε να υποχωρεί περίπου 8%. Μετοχές-βαρόμετρα της αγοράς, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, κατέγραψαν πτώση άνω του 9% και 6% αντίστοιχα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Λορέιν Ταν, διευθύντρια έρευνας μετοχών για την Ασία στη Morningstar, η πτώση του δείκτη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκέντρωση του χρηματιστηρίου σε λίγες μεγάλες εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar, οι δύο κορυφαίοι παραγωγοί μνημών, Samsung Electronics και SK Hynix, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του δείκτη.
