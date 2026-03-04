Ο πόλεμος βυθίζει τις ασιατικές αγορές: Σε ελεύθερη πτώση ο νοτιοκορεατικός Kospi με διψήφιες απώλειες

Ο Kospi κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση του από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 - Πάνω από 4% οι απώλειες για τον MSCI Asia Pacific - Πάνω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο, ανακάμπτει ξανά ο χρυσός