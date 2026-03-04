Morningstar DBRS: Ισχυρή αφετηρία για τις ελληνικές τράπεζες το 2026, αυξάνονται τα εξωτερικά ρίσκα
Morningstar DBRS: Ισχυρή αφετηρία για τις ελληνικές τράπεζες το 2026, αυξάνονται τα εξωτερικά ρίσκα
Ισχυρή κερδοφορία, χαμηλά «κόκκινα» δάνεια και υψηλή ρευστότητα το 2025 δίνουν στις ελληνικές τράπεζες «καύσιμα» για το 2026, παρά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες - Αναμένεται σημαντική αύξηση των διανομών προς τους μετόχους
Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 από θέση ισχύος, μετά από ένα ακόμη έτος υψηλής κερδοφορίας και περαιτέρω βελτίωσης των ισολογισμών τους. Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο αβέβαιο και ενδέχεται να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα του κλάδου, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morningstar DBRS για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν το 2025 συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει πλέον επιστρέψει σε σταθερή κερδοφορία μετά την πολυετή περίοδο εξυγίανσης. Η ισχυρή κερδοφορία επιτρέπει στις τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά τις διανομές προς τους μετόχους. Με βάση τα τρέχοντα σχέδια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να διανείμουν περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, που αντιστοιχεί σε μέσο δείκτη διανομής περίπου 56%, αυξημένο από 45% το 2024.
Σε επίπεδο πιστοληπτικής αξιολόγησης, η Morningstar DBRS διατηρεί τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες στην επενδυτική βαθμίδα. Συγκεκριμένα, η Eurobank διαθέτει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη BBB με θετική προοπτική, ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογούνται επίσης με BBB, αλλά με σταθερή προοπτική. Οι αξιολογήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την ισχυρή κερδοφορία των τελευταίων ετών, τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και την ενίσχυση των κεφαλαιακών «μαξιλαριών», παρά το πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται για το 2026.
Παρά τη θετική εικόνα, η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι το 2026 ενδέχεται να είναι πιο απαιτητικό. Η κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων, οι εμπορικές τριβές και οι πιθανές επιπτώσεις από νομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις τιτλοποιήσεις δανείων θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην ποιότητα ενεργητικού. Επιπλέον, οι αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και πιθανές νέες εξαγορές ενδέχεται να οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση των κεφαλαιακών «μαξιλαριών» τα επόμενα χρόνια, αν και από ιδιαίτερα υψηλή αφετηρία.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε τους σχετικούς πίνακες στο newmoney.gr
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν το 2025 συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει πλέον επιστρέψει σε σταθερή κερδοφορία μετά την πολυετή περίοδο εξυγίανσης. Η ισχυρή κερδοφορία επιτρέπει στις τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά τις διανομές προς τους μετόχους. Με βάση τα τρέχοντα σχέδια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να διανείμουν περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τα κέρδη του 2025, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, που αντιστοιχεί σε μέσο δείκτη διανομής περίπου 56%, αυξημένο από 45% το 2024.
Σε επίπεδο πιστοληπτικής αξιολόγησης, η Morningstar DBRS διατηρεί τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες στην επενδυτική βαθμίδα. Συγκεκριμένα, η Eurobank διαθέτει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη BBB με θετική προοπτική, ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογούνται επίσης με BBB, αλλά με σταθερή προοπτική. Οι αξιολογήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την ισχυρή κερδοφορία των τελευταίων ετών, τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και την ενίσχυση των κεφαλαιακών «μαξιλαριών», παρά το πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται για το 2026.
Παρά τη θετική εικόνα, η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι το 2026 ενδέχεται να είναι πιο απαιτητικό. Η κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων, οι εμπορικές τριβές και οι πιθανές επιπτώσεις από νομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις τιτλοποιήσεις δανείων θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην ποιότητα ενεργητικού. Επιπλέον, οι αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και πιθανές νέες εξαγορές ενδέχεται να οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση των κεφαλαιακών «μαξιλαριών» τα επόμενα χρόνια, αν και από ιδιαίτερα υψηλή αφετηρία.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε τους σχετικούς πίνακες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα