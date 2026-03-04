Morningstar DBRS: Ισχυρή αφετηρία για τις ελληνικές τράπεζες το 2026, αυξάνονται τα εξωτερικά ρίσκα

Ισχυρή κερδοφορία, χαμηλά «κόκκινα» δάνεια και υψηλή ρευστότητα το 2025 δίνουν στις ελληνικές τράπεζες «καύσιμα» για το 2026, παρά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες - Αναμένεται σημαντική αύξηση των διανομών προς τους μετόχους