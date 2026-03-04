Τράπεζες σε θέση μάχης: Πόλεμος, πληθωρισμός και το στοίχημα της κερδοφορίας
Τράπεζες σε θέση μάχης: Πόλεμος, πληθωρισμός και το στοίχημα της κερδοφορίας
Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν την επόμενη τριετία με έμφαση στην κερδοφορία και τα μερίσματα, όμως ο πόλεμος, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια θα κρίνουν την αντοχή των ισολογισμών τους
Οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται πως εισέρχονται στην επόμενη τριετία με μια σαφή στρατηγική: χαμηλό λειτουργικό κόστος, περιορισμένο ρίσκο και έμφαση στη διατήρηση σταθερής κερδοφορίας, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη διανομή υψηλών μερισμάτων. Ωστόσο, η επιτυχία αυτού του μοντέλου δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τις εσωτερικές τους επιλογές, αλλά σε μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική σταθερότητα και ειδικά από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας, έχει ήδη επισημάνει ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Όπως τόνισε, ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης. Μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα, η στάση αναμονής και η ευελιξία αποτελούν τη βασική γραμμή άμυνας της νομισματικής πολιτικής.
Επιτόκια και πληθωρισμόςΗ βασική πρόκληση αφορά τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Εάν η σύγκρουση παραταθεί και επηρεάσει εκ νέου τις τιμές της ενέργειας ή τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να ενταθούν. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις ως προς τη νομισματική πολιτική. Το ενδεχόμενο διατήρησης υψηλών επιτοκίων ή ακόμη και νέων αυξήσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί, εφόσον ο πληθωρισμός αναζωπυρωθεί.
