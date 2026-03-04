Τράπεζες σε θέση μάχης: Πόλεμος, πληθωρισμός και το στοίχημα της κερδοφορίας

Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν την επόμενη τριετία με έμφαση στην κερδοφορία και τα μερίσματα, όμως ο πόλεμος, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια θα κρίνουν την αντοχή των ισολογισμών τους