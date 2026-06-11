Bank of America για Metlen: Βλέπει άνοδο 25%, διατηρεί στόχο τα €52 και εστιάζει σε γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα

H BofA υποστηρίζει ότι το επενδυτικό αφήγημα της Metlen εξελίσσεται σημαντικά - Eκτιμά ότι η πορεία προς τον στόχο για EBITDA άνω των €2 δισ. μεσοπρόθεσμα παραμένει εφικτή