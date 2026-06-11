Bank of America για Metlen: Βλέπει άνοδο 25%, διατηρεί στόχο τα €52 και εστιάζει σε γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα
Bank of America για Metlen: Βλέπει άνοδο 25%, διατηρεί στόχο τα €52 και εστιάζει σε γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα
H BofA υποστηρίζει ότι το επενδυτικό αφήγημα της Metlen εξελίσσεται σημαντικά - Eκτιμά ότι η πορεία προς τον στόχο για EBITDA άνω των €2 δισ. μεσοπρόθεσμα παραμένει εφικτή
Η Bank of America διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη Metlen και τιμή στόχο τα €52 ανά μετοχή, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα. O οίκος εστιάζει στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου στα κρίσιμα μέταλλα, αλλά και στη διαδικασία ανάκαμψης μετά τις προειδοποιήσεις κερδοφορίας του 2025.
Μετά από συναντήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου στην Ελλάδα, η BofA υποστηρίζει ότι το επενδυτικό αφήγημα της Metlen εξελίσσεται σημαντικά, με νέους μοχλούς ανάπτυξης τόσο στον κλάδο των μετάλλων όσο και στον ενεργειακό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μετά από συναντήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου στην Ελλάδα, η BofA υποστηρίζει ότι το επενδυτικό αφήγημα της Metlen εξελίσσεται σημαντικά, με νέους μοχλούς ανάπτυξης τόσο στον κλάδο των μετάλλων όσο και στον ενεργειακό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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