Εξάρχου: Πιο δύσκολες οι μακροχρόνιες συμφωνίες για αμερικανικό LNG

Η νέα πραγματικότητα καθιστά τους Αμερικανούς προμηθευτές ιδιαίτερα απρόθυμους να δεσμευτούν σε μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής, ανατρέποντας το σκηνικό που επικρατούσε πριν από έξι μήνες, δήλωσε ο CEO της Atlantic SEE