Εξάρχου: Πιο δύσκολες οι μακροχρόνιες συμφωνίες για αμερικανικό LNG
Εξάρχου: Πιο δύσκολες οι μακροχρόνιες συμφωνίες για αμερικανικό LNG
Η νέα πραγματικότητα καθιστά τους Αμερικανούς προμηθευτές ιδιαίτερα απρόθυμους να δεσμευτούν σε μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής, ανατρέποντας το σκηνικό που επικρατούσε πριν από έξι μήνες, δήλωσε ο CEO της Atlantic SEE
Ο επικεφαλής της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν μακροχρόνιες συμφωνίες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με Αμερικανούς προμηθευτές, αφότου ο πόλεμος με το Ιράν ανέτρεψε την παγκόσμια αγορά.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για το αμερικανικό LNG έχει ενταθεί μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αποκόπτοντας το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού και οδηγώντας στα ύψη τις τιμές της spot αγοράς.
Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό καθιστά τις αμερικανικές εταιρείες απρόθυμες να υπογράψουν τα 20ετή συμβόλαια που επιδιώκει η Atlantic SEE, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου (hub) LNG για την ευρύτερη περιοχή.
«Οι Αμερικανοί προμηθευτές έχουν γίνει απρόθυμοι ως προς το να δεσμευτούν σε μια τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αλέξανδρος Εξάρχου και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε σχέση με πριν από έξι μήνες, όταν “αγωνιούσαν” για τη σύναψη τέτοιων μακροχρόνιων συμφωνιών».
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Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για το αμερικανικό LNG έχει ενταθεί μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αποκόπτοντας το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού και οδηγώντας στα ύψη τις τιμές της spot αγοράς.
Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό καθιστά τις αμερικανικές εταιρείες απρόθυμες να υπογράψουν τα 20ετή συμβόλαια που επιδιώκει η Atlantic SEE, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου (hub) LNG για την ευρύτερη περιοχή.
«Οι Αμερικανοί προμηθευτές έχουν γίνει απρόθυμοι ως προς το να δεσμευτούν σε μια τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αλέξανδρος Εξάρχου και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε σχέση με πριν από έξι μήνες, όταν “αγωνιούσαν” για τη σύναψη τέτοιων μακροχρόνιων συμφωνιών».
Competition between European and Asian buyers for US LNG has intensified after the Middle East conflict closed the Strait of Hormuz https://t.co/356zvCf4us— Bloomberg (@business) June 11, 2026
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