JP Morgan για ΔΕΗ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα €25 και βλέπει νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης
JP Morgan για ΔΕΗ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα €25 και βλέπει νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης
Η έκθεση του αμερικανικού οίκου εστιάζει στο νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους €24,2 δισ. έως το 2030 - Κομβικό σημείο η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου
Η JP Morgan αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη ΔΕΗ στα €25 από €21 προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοσης (οverweight) και εκτιμώντας ότι η επιχείρηση εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η έκθεση του αμερικανικού οίκου εστιάζει στο νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους €24,2 δισ. έως το 2030, το οποίο αναμένεται να στηρίξει ρυθμούς αύξησης κερδών που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό κλάδο κοινής ωφέλειας.
Η τράπεζα θεωρεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αποτελεί κομβικό σημείο για τον όμιλο. Στα τέλη Μαΐου η ΔΕΗ άντλησε €4,25 δισ. μέσω έκδοσης νέων μετοχών, ενώ επιπλέον εξασφάλισε €250 εκατ. από διάθεση ιδίων μετοχών, με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα να φθάνουν τα €4,5 δισ. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από τέσσερις φορές, γεγονός που η JPMorgan ερμηνεύει ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στη στρατηγική της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η έκθεση του αμερικανικού οίκου εστιάζει στο νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους €24,2 δισ. έως το 2030, το οποίο αναμένεται να στηρίξει ρυθμούς αύξησης κερδών που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό κλάδο κοινής ωφέλειας.
Η τράπεζα θεωρεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αποτελεί κομβικό σημείο για τον όμιλο. Στα τέλη Μαΐου η ΔΕΗ άντλησε €4,25 δισ. μέσω έκδοσης νέων μετοχών, ενώ επιπλέον εξασφάλισε €250 εκατ. από διάθεση ιδίων μετοχών, με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα να φθάνουν τα €4,5 δισ. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από τέσσερις φορές, γεγονός που η JPMorgan ερμηνεύει ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στη στρατηγική της εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα