Κρίσιμη απόφαση για τα επιτόκια: Οι αγορές έκαναν ήδη τη δουλειά της ΕΚΤ – Τι προβλέπουν επενδυτές και αναλυτές

Οι αγορές έχουν σχεδόν ενσωματώσει μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση κατά 0,25%, αλλά οι πρόσφατες προβλέψεις και εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στις νέες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και στη στάση της Κριστίν Λαγκάρντ