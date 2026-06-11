Κρίσιμη απόφαση για τα επιτόκια: Οι αγορές έκαναν ήδη τη δουλειά της ΕΚΤ – Τι προβλέπουν επενδυτές και αναλυτές
Κρίσιμη απόφαση για τα επιτόκια: Οι αγορές έκαναν ήδη τη δουλειά της ΕΚΤ – Τι προβλέπουν επενδυτές και αναλυτές
Οι αγορές έχουν σχεδόν ενσωματώσει μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση κατά 0,25%, αλλά οι πρόσφατες προβλέψεις και εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στις νέες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και στη στάση της Κριστίν Λαγκάρντ
Τις τελευταίες ημέρες, οι οικονομικοί αναλυτές και οι αγορές έχουν προχωρήσει σε σαφείς προβλέψεις για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενόψει της σημερινής ανακοίνωσης.
Μια σειρά δημοσκοπήσεων και δηλώσεων δείχνουν ότι μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% θεωρείται πλέον σχεδόν βεβαιότητα για τη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή. Αν συμβεί η αύξηση, η τράπεζα θα είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα στον κόσμο που αυξάνει τα επιτόκια σε απάντηση στον πόλεμο στο Ιράν.
Όπως και οι αντίστοιχες τράπεζες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπεύθυνοι νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης είχαν επιλέξει να περιμένουν, ελπίζοντας ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού θα αποδειχθεί προσωρινή. Ωστόσο, με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να προχωρούν αργά και τα στοιχεία να δείχνουν αύξηση τιμών πέραν της ενέργειας, οι προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις μέσα στο 2026 ενισχύονται.
Σε δημοσκόπηση του Reuters, 74 από 80 οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση στο νέο ραντεβού της ΕΚΤ, με περαιτέρω αυξήσεις μέσα στο 2026 να θεωρούνται πολύ πιθανές από τους μισούς περίπου αναλυτές της ίδιας έρευνας.
Επιπλέον, πρόσφατη έκθεση του Reuters τόνισε ότι η αύξηση του πληθωρισμού άνω του στόχου και η επίδραση των υψηλών τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο ενισχύουν την περίπτωση ενός «insurance hike» — μιας προληπτικής δηλαδή αύξησης για να ελεγχθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό.
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Μια σειρά δημοσκοπήσεων και δηλώσεων δείχνουν ότι μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% θεωρείται πλέον σχεδόν βεβαιότητα για τη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή. Αν συμβεί η αύξηση, η τράπεζα θα είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα στον κόσμο που αυξάνει τα επιτόκια σε απάντηση στον πόλεμο στο Ιράν.
Όπως και οι αντίστοιχες τράπεζες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπεύθυνοι νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης είχαν επιλέξει να περιμένουν, ελπίζοντας ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού θα αποδειχθεί προσωρινή. Ωστόσο, με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να προχωρούν αργά και τα στοιχεία να δείχνουν αύξηση τιμών πέραν της ενέργειας, οι προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις μέσα στο 2026 ενισχύονται.
Σε δημοσκόπηση του Reuters, 74 από 80 οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση στο νέο ραντεβού της ΕΚΤ, με περαιτέρω αυξήσεις μέσα στο 2026 να θεωρούνται πολύ πιθανές από τους μισούς περίπου αναλυτές της ίδιας έρευνας.
Επιπλέον, πρόσφατη έκθεση του Reuters τόνισε ότι η αύξηση του πληθωρισμού άνω του στόχου και η επίδραση των υψηλών τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο ενισχύουν την περίπτωση ενός «insurance hike» — μιας προληπτικής δηλαδή αύξησης για να ελεγχθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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