ΟΠΕΚ+: Αύξηση παραγωγής πάνω από 200.000 βαρέλια ημερησίως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Ο ΟΠΕΚ+ κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για αύξηση παραγωγής 206.000 βαρελιών ημερησίως, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές εν μέσω κλιμάκωσης στο Ιράν και αβεβαιότητας στα Στενά του Ορμούζ
Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Απρίλιο 2026, μεγαλύτερη από τον έως τώρα ρυθμό κατέληξε ο OΠΕΚ+, επιχειρώντας να απορροφήσει τις ανοδικές πιέσεις που προκαλούν οι εξελίξεις στο Ιράν στις διεθνείς τιμές.
Οι βασικές χώρες της συμμαχίας, με αιχμή τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, προσανατολίζονται σε ενίσχυση της παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί επανεκκίνηση των αυξήσεων, οι οποίες είχαν «παγώσει» κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Ο νέος ρυθμός υπερβαίνει αισθητά τις προηγούμενες μηνιαίες προσαρμογές των 137.000 βαρελιών ημερησίως που εφαρμόζονταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε μια συγκυρία έντονης γεωπολιτικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή. Η κλιμάκωση μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για διαταραχές στην παραγωγή και για περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.
Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η επίσημη απόφαση ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως την πραγματική αντίδραση των κορυφαίων παραγωγών. Ήδη Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν αυξήσει τις εξαγωγές τους από τον προηγούμενο μήνα, όπως είχαν πράξει και κατά την περίοδο της αμερικανικής επίθεσης στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο 2025.
Η δυνατότητα συνέχισης αυτής της στρατηγικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, όπου η κίνηση των πλοίων έχει περιοριστεί δραστικά εν μέσω της σύγκρουσης.
OPEC+ agreed in principle to increase oil production next month, delegates said, as a conflict sparked by US-Israeli strikes on Iran threatened to bolster a rally in crude prices https://t.co/mypudjXmZ8— Bloomberg (@business) March 1, 2026
