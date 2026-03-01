ΟΠΕΚ+: Αύξηση παραγωγής πάνω από 200.000 βαρέλια ημερησίως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ο ΟΠΕΚ+ κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για αύξηση παραγωγής 206.000 βαρελιών ημερησίως, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές εν μέσω κλιμάκωσης στο Ιράν και αβεβαιότητας στα Στενά του Ορμούζ