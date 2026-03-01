Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ορμούζ - Τέσσερις τραυματίες και εγκατάλειψη του πλοίου
Το SKYLIGHT δέχθηκε πλήγμα με πύραυλο ή drone κοντά στο Khasab – Αύξηση της επαγρύπνησης στη ναυτιλία στην περιοχή
Σε κρίσιμη κατάσταση ασφαλείας τέθηκε η ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο, μετά την επίθεση κατά του υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιου SKYLIGHT, ανοικτά του λιμένα Khasab στην επαρχία Μουσαντάμ του Ομάν. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00 UTC της 1ης Μαρτίου 2026, μόλις πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν.
Το πλοίο που είχε καταπλεύσει στο Khasab στις 22 Φεβρουαρίου, με πλήρωμα 20 ατόμων (15 Ινδούς και πέντε Ιρανούς), εκκενώθηκε άμεσα. Όλα τα μέλη του πληρώματος έλαβαν ιατρική περίθαλψη σε τοπικές εγκαταστάσεις χωρίς να σημειωθούν θύματα. Τέσσερις από τους ναυτικούς φέρεται να τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η υπόλοιπη ομάδα παρέμεινε εκτός κινδύνου.
• Συνεχή επιτήρηση με 24ωρη παρακολούθηση οπτικών και ραντάρ.
• Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές BMP (Best Management Practices).
• Αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές ναυτικές αρχές με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
• Παρακολούθηση τοπικών και εθνικών καναλιών προειδοποίησης αεροπορικής απειλής.
• Σε περίπτωση νέας επίθεσης με πύραυλο ή Loitering Munition, η εφαρμογή στρατιωτικών οδηγιών είναι απαραίτητη.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
Iran has attacked the Palau-flagged oil tanker Skylight as it was passinf through the Strait of Hormuz right off the coast of Oman.
4 sailors wounded in the attack. The entire crew has been evacuated. pic.twitter.com/wDX5X2czq6
Συστάσεις ασφαλείας για τη ναυτιλίαΗ επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση πυραύλου ή drone, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν:
Το περιστατικό αναδεικνύει την ευαλωτότητα της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο στρατηγικά ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως. Η περιοχή έχει ήδη τεθεί υπό αυξημένη επαγρύπνηση μετά τα πρόσφατα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, που έχουν αυξήσει τον κίνδυνο για εμπορικά πλοία.
Η γρήγορη αντίδραση των αρχών του Ομάν και η ασφαλής εκκένωση του πληρώματος αναδεικνύει τη σημασία της ετοιμότητας και της συνεργασίας στρατιωτικών, πολιτικών και ναυτικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση τέτοιων απειλών. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ τα μέτρα προστασίας θεωρούνται πλέον αναγκαία για όλα τα πλοία που διέρχονται από τη συγκεκριμένη κρίσιμη ζώνη.
