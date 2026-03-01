Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ορμούζ - Τέσσερις τραυματίες και εγκατάλειψη του πλοίου

Συστάσεις ασφαλείας για τη ναυτιλία

Κλείσιμο

Σε κρίσιμη κατάσταση ασφαλείας τέθηκε η ναυτιλία στονμετά την επίθεση κατά του υπό σημαία Παλάουανοικτά του λιμένα Khasab στην επαρχίατουΤο περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00 UTC της 1ης Μαρτίου 2026, μόλις πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν.Το πλοίο που είχε καταπλεύσει στο Khasab στις 22 Φεβρουαρίου, με πλήρωμα 20 ατόμων (15 Ινδούς και πέντε Ιρανούς), εκκενώθηκε άμεσα. Όλα τα μέλη του πληρώματος έλαβαν ιατρική περίθαλψη σε τοπικές εγκαταστάσεις χωρίς να σημειωθούν θύματα. Τέσσερις από τους ναυτικούς φέρεται να τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η υπόλοιπη ομάδα παρέμεινε εκτός κινδύνου.Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση πυραύλου ή drone, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν:• Συνεχή επιτήρηση με 24ωρη παρακολούθηση οπτικών και ραντάρ.• Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές BMP (Best Management Practices).• Αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές ναυτικές αρχές με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.• Παρακολούθηση τοπικών και εθνικών καναλιών προειδοποίησης αεροπορικής απειλής.• Σε περίπτωση νέας επίθεσης με πύραυλο ή Loitering Munition, η εφαρμογή στρατιωτικών οδηγιών είναι απαραίτητη.