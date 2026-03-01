Εκατοντάδες τάνκερ σταματούν να κινούνται στα Στενά του Ορμούζ
Πάνω από 150 τάνκερ και πλοία μεταφοράς LNG ακινητοποιήθηκαν σε ανοιχτά νερά του Κόλπου
Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έριξαν άγκυρα σε ανοιχτά νερά του Κόλπου, πέρα από το Στενό του Ορμούζ.
Παράλληλα, δεκάδες ακόμη πλοία παρέμεναν ακινητοποιημένα στην άλλη πλευρά του Στενού, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών. Η συγκέντρωση αυτή δημιουργεί σημαντική αναστάτωση στη ναυτιλιακή κυκλοφορία και τη μεταφορά ενέργειας στην περιοχή.
Στον χάρτη του Marine Traffic καταγράφεται μειωμένη κίνηση πλοίων στο σημείο των Στενών του Ορμούζ, με έντονη συγκέντρωση πλοίων και στις δύο πλευρές του Στενού, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
