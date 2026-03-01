Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο μέσα σε μια μέρα στα Στενά του Ορμούζ
Η UKMTO επιβεβαιώνει περιστατικό βόρεια της Muscat — Υπό έλεγχο η φωτιά, σε εξέλιξη οι έρευνες
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ναυτιλιακή κοινότητα μετά από περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν και αφορά το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM, σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine.
Όπως έγινε γνωστό, η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έλαβε αναφορά για συμβάν περίπου 50 ναυτικά μίλια βόρεια της πρωτεύουσας του Oman. Η ειδοποίηση μεταδόθηκε μέσω VHF Channel 16 από το ίδιο το πλοίο.
Αρχικά, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως πυρκαγιά εν πλω. Ωστόσο, μεταγενέστερη ενημέρωση από τον πλοίαρχο του MKD VYOM ανέφερε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια.
Σύμφωνα με την ανάλυση MarSec, υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν συνδέεται με πλήγμα από πύραυλο, εξέλιξη που —εφόσον επιβεβαιωθεί— εντείνει σημαντικά τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Συστάσεις προς τα πλοία
Η UKMTO καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται κοντά στα χωρικά ύδατα των United Arab Emirates να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα.
Μεταξύ των οδηγιών περιλαμβάνονται:
αυστηρή εφαρμογή των BMP
ενισχυμένη επιτήρηση
άμεση επικοινωνία με στρατιωτικές αρχές εφόσον απαιτηθεί
Νωρίτερα το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο πλοίο περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ατόμων έχει εκκενώσει το πλοίο. Το πλοίο ονομαζόταν «Skylight» και έφερε τη σημαία του Παλάου, ενός μικρού νησιωτικού κράτους στον δυτικό Ειρηνικό, σύμφωνα με το CNN.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
Iran has attacked the Palau-flagged oil tanker Skylight as it was passinf through the Strait of Hormuz right off the coast of Oman.
4 sailors wounded in the attack. The entire crew has been evacuated. pic.twitter.com/wDX5X2czq6
Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια μεταξύ των οποίων πλοία που μεταφέρουν αργό και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έριξαν άγκυρα στα ανοικτά στον Κόλπο πέρα από το Στενό του Χορμούζ και δεκάδες άλλα παραμένουν στάσιμα στην άλλη πλευρά του σημείου, όπως δείχνουν ναυτιλιακά στοιχεία σήμερα, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν που βύθισαν την περιοχή σε έναν νέο πόλεμο.
Δεκάδες πλοία έριξαν άγκυρα στα νερά του Κόλπου
Τα δεξαμενόπλοια σχημάτισαν ένα σύμπλεγμα στα ανοικτά των ακτών μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου μεταξύ των οποίων το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και το Κατάρ, κολοσσός στο LNG, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ρόιτερς με βάση στοιχεία εντοπισμού πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.
