Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο μέσα σε μια μέρα στα Στενά του Ορμούζ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ναυτιλιακή κοινότητα μετά από περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν και αφορά το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM, σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine.Όπως έγινε γνωστό, η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έλαβε αναφορά για συμβάν περίπου 50 ναυτικά μίλια βόρεια της πρωτεύουσας του Oman. Η ειδοποίηση μεταδόθηκε μέσω VHF Channel 16 από το ίδιο το πλοίο.Αρχικά, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως πυρκαγιά εν πλω. Ωστόσο, μεταγενέστερη ενημέρωση από τον πλοίαρχο του MKD VYOM ανέφερε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια.Σύμφωνα με την ανάλυση MarSec, υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν συνδέεται με πλήγμα από πύραυλο, εξέλιξη που —εφόσον επιβεβαιωθεί— εντείνει σημαντικά τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.Η UKMTO καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται κοντά στα χωρικά ύδατα των United Arab Emirates να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα.Μεταξύ των οδηγιών περιλαμβάνονται:αυστηρή εφαρμογή των BMPενισχυμένη επιτήρησηάμεση επικοινωνία με στρατιωτικές αρχές εφόσον απαιτηθείΝωρίτερα το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο πλοίο περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ατόμων έχει εκκενώσει το πλοίο. Το πλοίο ονομαζόταν «Skylight» και έφερε τη σημαία του Παλάου, ενός μικρού νησιωτικού κράτους στον δυτικό Ειρηνικό, σύμφωνα με το CNN.