Αμερικανικό πρέσινγκ στην ΕΕ για να αρθούν οι αγκυλώσεις που εμποδίζουν την εμπορική ελκυστικότητα του Kάθετου Διαδρόμου
Νέα διάσκεψη στην Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα
Επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών, με επίκεντρο τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor) και τη διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίσει την εμπορική του βιωσιμότητα και τη στρατηγική του εδραίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναγκαίες παρεμβάσεις στο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό περιβάλλον για τη διακίνηση ποσοτήτων φυσικού αερίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την υιοθέτηση ενός νέου, βελτιωμένου πλαισίου, αποφεύγοντας άλλες εξαιρέσεις ή παρατάσεις και επιδιώκοντας μια ταχεία, δομική λύση που θα ενισχύσει την ελκυστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου. Στόχος είναι η άρση των ρυθμιστικών αγκυλώσεων που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά του έναντι άλλων οδεύσεων και τερματικών σταθμών.
Κοινός παρονομαστής για Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες παραμένει το κλείσιμο όλων των διόδων εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι, σε διαφορετική περίπτωση, ο Κάθετος Διάδρομος κινδυνεύει να υπονομευθεί, αδυνατώντας να επιβληθεί ως κυρίαρχη ενεργειακή αρτηρία στην περιοχή.
Σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ήταν χθες ο μόνος υπουργός από τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου που είχε τριμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, στο περιθώριο της Διάσκεψης που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, με τη συμμετοχή 22 χωρών.
Ρυθμιστικές αγκυλώσεις και νέα πλαίσιαΣε τεχνικό επίπεδο, χθες – τρίτη ημέρα της ελληνικής και ευρωπαϊκής αποστολής στην αμερικανική πρωτεύουσα – πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με βασικό αντικείμενο τα ρυθμιστικά ζητήματα και τα τέλη διέλευσης της ενεργειακής διαδρομής που εξακολουθούν να δημιουργούν «αγκάθια» και να δυσχεραίνουν την εμπορική αξιοποίηση του διαδρόμου.
