Ρεκόρ εξαμήνου για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν
Ρεκόρ εξαμήνου για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν
Γύρω στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου WTI κυμαινόταν στα 66,62 δολάρια, με αύξηση +2,19%
Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου έφτασε σήμερα σε υψηλό έξι μηνών, καθώς η αγορά φαίνεται να φοβάται τον κίνδυνο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, λόγω του ολοένα και πιο επιθετικού λεκτικού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και της μαζικής ανάπτυξης ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.
Γύρω στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου WTI κυμαινόταν στα 66,62 δολάρια, με αύξηση +2,19%. Νωρίτερα, είχε φτάσει και τα 66,71 δολάρια, την υψηλότερη τιμή από τον περασμένο Αύγουστο.
Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 71,76 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση 2%.
Γύρω στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου WTI κυμαινόταν στα 66,62 δολάρια, με αύξηση +2,19%. Νωρίτερα, είχε φτάσει και τα 66,71 δολάρια, την υψηλότερη τιμή από τον περασμένο Αύγουστο.
Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 71,76 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση 2%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα