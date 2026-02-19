ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Ρεκόρ εξαμήνου για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πετρέλαιο ΗΠΑ Ιράν Βαρέλι

Ρεκόρ εξαμήνου για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

Γύρω στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου WTI κυμαινόταν στα 66,62 δολάρια, με αύξηση +2,19%

Ρεκόρ εξαμήνου για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν
Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου έφτασε σήμερα σε υψηλό έξι μηνών, καθώς η αγορά φαίνεται να φοβάται τον κίνδυνο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, λόγω του ολοένα και πιο επιθετικού λεκτικού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και της μαζικής ανάπτυξης ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Γύρω στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου WTI κυμαινόταν στα 66,62 δολάρια, με αύξηση +2,19%. Νωρίτερα, είχε φτάσει και τα 66,71 δολάρια, την υψηλότερη τιμή από τον περασμένο Αύγουστο.

Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 71,76 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση 2%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης