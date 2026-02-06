Uniqlo: Πώς ο Tadashi Yanai μετέτρεψε την «αποτυχία» σε μια αυτοκρατορία 116 δισ. δολαρίων
Ο Ταντάσι Γιανάι βάζει στόχο 3 τρισ. γιεν πωλήσεων στις ΗΠΑ, ποντάροντας στη λιτότητα, τη λεπτομέρεια και τη σιωπηλή δύναμη της Uniqlo για να χτίσει την κληρονομιά του
Στην καρδιά του Τόκιο, εκεί όπου ο παλμός της παγκόσμιας μόδας συναντά τη γιαπωνέζικη πειθαρχία, ένας 76χρονος άνδρας στέκεται ακίνητος σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση. Παρακολουθεί τη ροή του πλήθους που μπαινοβγαίνει στο τριώροφο κατάστημα της Uniqlo. Είναι ο Tadashi Yanai, ο άνθρωπος που μετέτρεψε τις βασικές ανάγκες ένδυσης σε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων.
«Είναι η σωστή σύνθεση», ψιθυρίζει με ικανοποίηση, βλέποντας τουρίστες, στελέχη επιχειρήσεων και μητέρες με καρότσια να κρατούν τις ίδιες λευκές τσάντες με το κόκκινο λογότυπο. Για τον Yanai, αυτό το μωσαϊκό ανθρώπων είναι η απόδειξη ότι το όραμά του για το “LifeWear” —ρούχα ποιοτικά, προσιτά και καθολικά— έχει θριαμβεύσει.
