Uniqlo: Πώς ο Tadashi Yanai μετέτρεψε την «αποτυχία» σε μια αυτοκρατορία 116 δισ. δολαρίων

Ο Ταντάσι Γιανάι βάζει στόχο 3 τρισ. γιεν πωλήσεων στις ΗΠΑ, ποντάροντας στη λιτότητα, τη λεπτομέρεια και τη σιωπηλή δύναμη της Uniqlo για να χτίσει την κληρονομιά του