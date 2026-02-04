Ο Ομιλος ΤΕMES του Costa Navarino και του The Illisian γίνεται ĒNSOFI

Μετασχηματισμός της εταιρικής δομής, στην νέα μητρική εταιρεία συμμετοχών εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων της ΤΕΜΕΣ - Πρόεδρος ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος, CEO ο Farsin Walizadeh