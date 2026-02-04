Ο Ομιλος ΤΕMES του Costa Navarino και του The Illisian γίνεται ĒNSOFI
Ο Ομιλος ΤΕMES του Costa Navarino και του The Illisian γίνεται ĒNSOFI
Μετασχηματισμός της εταιρικής δομής, στην νέα μητρική εταιρεία συμμετοχών εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων της ΤΕΜΕΣ - Πρόεδρος ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος, CEO ο Farsin Walizadeh
Ανακοινώθηκε σήμερα η δημιουργία της ĒNSOFI Α.Ε., της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών, στην οποία εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων της ΤΕΜΕΣ. Πρόκειται για έναν μετασχηματισμό της εταιρικής δομής, που σηματοδοτεί μια νέα φάση επιχειρηματικής εξέλιξης και στρατηγικής ωριμότητας του Ομίλου.
Η σύσταση της ĒNSOFI αντανακλά την πρόοδο των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα στρατηγικό βήμα με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ευελιξίας των θυγατρικών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την συνέπεια της φιλοσοφίας, του οράματος και των διαχρονικών αξιών που τις διέπουν.
Πρόεδρος της ĒNSOFI είναι ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Farsin Walizadeh, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία, που εντάχθηκε στον Όμιλο το 2007 και από τότε έχει αναλάβει πολλές και διαφορετικές θέσεις ευθύνης.
Στόχος της ĒNSOFI είναι να λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, διαμορφώνοντας κοινές κατευθύνσεις και αρχές, ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση. Το νέο σχήμα διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, σαφή κατανομή ρόλων και επιτρέπει σε κάθε εταιρία να εστιάζει απερίσπαστα στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η σύσταση της ĒNSOFI αντανακλά την πρόοδο των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα στρατηγικό βήμα με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ευελιξίας των θυγατρικών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την συνέπεια της φιλοσοφίας, του οράματος και των διαχρονικών αξιών που τις διέπουν.
Πρόεδρος της ĒNSOFI είναι ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Farsin Walizadeh, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία, που εντάχθηκε στον Όμιλο το 2007 και από τότε έχει αναλάβει πολλές και διαφορετικές θέσεις ευθύνης.
Στόχος της ĒNSOFI είναι να λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, διαμορφώνοντας κοινές κατευθύνσεις και αρχές, ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση. Το νέο σχήμα διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, σαφή κατανομή ρόλων και επιτρέπει σε κάθε εταιρία να εστιάζει απερίσπαστα στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα