ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει τον πήχη στα 45,7 ευρώ η Mediobanca
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει τον πήχη στα 45,7 ευρώ η Mediobanca
Σύσταση overweight για τη μετοχή - Η ιταλική τράπεζα σημειώνει ότι με την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και την απόκτηση ενός επιπλέον 15%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκλειδώνει σημαντική αξία
Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε σήμερα η ιταλική τράπεζα Mediobanca, ανεβάζοντάς τη στα 45,7 €/μτχ από 30 €/μτχ προηγουμένως.
Η σύσταση Overweight βασίζεται:
i) στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων/κατασκευής, καθώς και στο επιτυχημένο track record που έχει επιδείξει η εταιρεία,
ii) στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα,
iii) στη μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων,
iv) στην «εξασφαλισμένη» αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028,
v) στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η σύσταση Overweight βασίζεται:
i) στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων/κατασκευής, καθώς και στο επιτυχημένο track record που έχει επιδείξει η εταιρεία,
ii) στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα,
iii) στη μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων,
iv) στην «εξασφαλισμένη» αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028,
v) στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα