ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει τον πήχη στα 45,7 ευρώ η Mediobanca

Σύσταση overweight για τη μετοχή - Η ιταλική τράπεζα σημειώνει ότι με την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και την απόκτηση ενός επιπλέον 15%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκλειδώνει σημαντική αξία