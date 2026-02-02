Δάνεια, μερίσματα και αποθέματα – Οι τράπεζες στο ραντάρ του SSM
Δάνεια, μερίσματα και αποθέματα – Οι τράπεζες στο ραντάρ του SSM
Τι αλλάζει, τι θα συζητήσουν οι τράπεζες με SSM - Ισχυρές διανομές κεφαλαίου που μπορούν να φθάσουν το 100% των κερδών της βλέπει η Εθνική Τράπεζα, ενώ και η Πειραιώς «υπόσχεται» μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις - Σε mood θετική αναθεώρησης Alpha Bank και Eurobank
Στο μάτι του επόπτη εισέρχεται η πιστωτική επέκταση και η μερισματική πολιτική των τραπεζών, κάτι που ιδιαίτερα ενδιαφέρει την Ελλάδα καθώς οι διοικήσεις των τραπεζών ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις ενώ συγχρόνως διαμορφώνουν πεδίο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους.
Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση τα πολύ δυνατά μεγέθη αφορούν κυρίως την Ελλάδα και την Ισπανία. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας εκτιμάται πως το 2025 τα μεγέθη θα εκπλήξουν και θα διαμορφωθούν περί τα 14 δισ. ευρώ ενώ για το 2026 η προοπτική στη στεγαστική και την καταναλωτική πίστη θα λειτουργήσει καταλυτικά.
Όπως αναφέρει η κα Μπουχ επικεφαλής του SSM σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ιταλικό Τύπο, η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται με κάποιους δείκτες πρόκριμα που αποτελούν σαφή ένδειξη για το πιθανό μέλλον των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έτσι λοιπόν η εποπτεία βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στις τράπεζες.
