Δάνεια, μερίσματα και αποθέματα – Οι τράπεζες στο ραντάρ του SSM

Τι αλλάζει, τι θα συζητήσουν οι τράπεζες με SSM - Ισχυρές διανομές κεφαλαίου που μπορούν να φθάσουν το 100% των κερδών της βλέπει η Εθνική Τράπεζα, ενώ και η Πειραιώς «υπόσχεται» μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις - Σε mood θετική αναθεώρησης Alpha Bank και Eurobank