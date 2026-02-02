Πώς διαβάζουν οι αγορές τις ρευστοποιήσεις σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο – Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες
Πώς διαβάζουν οι αγορές τις ρευστοποιήσεις σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο – Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες
Το sell off στα εμπορεύματα πυροδοτεί ανησυχίες, με καταλύτη την υποψηφιότητα Γουόρς για τη Fed και τη μείωση του γεωπολιτικού risk premium, την ώρα που οι αναλυτές μιλούν για υγιή διόρθωση
Οι αγορές βρίσκονται σε φάση έντονης αναπροσαρμογής, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά τα πολύτιμα μέταλλα και το πετρέλαιο, με καταλύτη –σύμφωνα με αναλυτές– την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Federal Reserve. Η εξέλιξη αυτή έθεσε υπό αμφισβήτηση βασικές παραδοχές που είχαν στηρίξει το ράλι των εμπορευμάτων τους προηγούμενους μήνες.
«Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αγορές είναι εθισμένες στη ρευστότητα και αυτή τη στιγμή εκεί εντοπίζεται η μεγάλη πίεση», σχολίασε ο Σαρλ-Ανρί Μονσό, επικεφαλής επενδύσεων της Syz Group. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατέγραψε πτώση έως και 6% τη Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «συζητούν σοβαρά», μειώνοντας τους φόβους για διακοπή της προσφοράς.
Το ασήμι κινήθηκε επίσης χαμηλότερα, με απώλειες 2,7% στα 82,29 δολάρια ανά ουγγιά. Την Παρασκευή είχε καταρρεύσει πάνω από 31%, στη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 1980.
Η εικόνα αυτή συμπίπτει με τη διόρθωση στο πετρέλαιο και τη γενικότερη υποχώρηση των αγορών, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ακολουθεί τις απώλειες της Ασίας και τα futures της Wall Street να προαναγγέλλουν αρνητικό άνοιγμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
«Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αγορές είναι εθισμένες στη ρευστότητα και αυτή τη στιγμή εκεί εντοπίζεται η μεγάλη πίεση», σχολίασε ο Σαρλ-Ανρί Μονσό, επικεφαλής επενδύσεων της Syz Group. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατέγραψε πτώση έως και 6% τη Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «συζητούν σοβαρά», μειώνοντας τους φόβους για διακοπή της προσφοράς.
Νέα βουτιά στα πολύτιμα μέταλλαΟι απώλειες στα πολύτιμα μέταλλα συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, με την αγορά να αποτιμά εκ νέου το πολιτικό και νομισματικό περιβάλλον. Ο spot χρυσός υποχώρησε κατά 3,2% στα 4.713,39 δολάρια ανά ουγγιά στις πρωινές ευρωπαϊκές συναλλαγές, διευρύνοντας τις απώλειες από την ιστορική βουτιά της Παρασκευής, όταν είχε καταγράψει πτώση άνω του 9%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1983.
Το ασήμι κινήθηκε επίσης χαμηλότερα, με απώλειες 2,7% στα 82,29 δολάρια ανά ουγγιά. Την Παρασκευή είχε καταρρεύσει πάνω από 31%, στη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 1980.
Η εικόνα αυτή συμπίπτει με τη διόρθωση στο πετρέλαιο και τη γενικότερη υποχώρηση των αγορών, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ακολουθεί τις απώλειες της Ασίας και τα futures της Wall Street να προαναγγέλλουν αρνητικό άνοιγμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα