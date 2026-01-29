Χρυσός: Η παγκόσμια αβεβαιότητα φέρνει φρενίτιδα στο πιο πολύτιμο μέταλλο στον κόσμο - «Πάτησε» τα 5.500 δολάρια
Η υποτίμηση του δολαρίου, η ανησυχία για την αμερικανική νομισματική πολιτική, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας ενισχύουν το ράλι - Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας
Η παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, με το ράλι να αποκτά πλέον χαρακτηριστικά ιστορικής υπερβολής. Ο χρυσός, το ασήμι και ο χαλκός κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, επωφελούμενα από την εξασθένηση του δολαρίου, τη γεωπολιτική αστάθεια και την αυξανόμενη αμφισβήτηση γύρω από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5.500 δολάρια ανά ουγγιά, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά έως τα 5.588,7 δολάρια, με ημερήσια άνοδο έως 3,2%. Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2026 η άνοδος πλησιάζει το 30%, σε μια από τις ισχυρότερες μηνιαίες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το ασήμι κινήθηκε ακόμη πιο εντυπωσιακά, αγγίζοντας τα 119,4 δολάρια ανά ουγγιά, με ετήσια άνοδο σχεδόν 65%, ενώ το 2025 είχε ήδη ενισχυθεί κατά 148%. Παράλληλα, ο χαλκός σημείωσε άλμα 5% στο London Metal Exchange, ενώ το Brent σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο.
Καθοριστικό ρόλο στο ράλι παίζει το ασθενέστερο δολάριο, καθώς όλα τα βασικά εμπορεύματα αποτιμώνται σε αμερικανικό νόμισμα. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε έως και 0,3%, βαδίζοντας προς τον χειρότερο μήνα από τον Απρίλιο, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική του «ισχυρού δολαρίου». Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την πτώση του δολαρίου, σχόλια που αρχικά ενίσχυσαν τις πιέσεις στο νόμισμα, πριν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επιχειρήσει να καθησυχάσει τις αγορές.
Πίσω από τη θεαματική άνοδο του χρυσού βρίσκεται και η έντονη έλλειψη ρευστότητας. Οι τράπεζες έχουν περιορίσει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, καθώς τα απότομα κέρδη έχουν πιέσει τους ισολογισμούς τους, οδηγώντας σε χαμηλότερους όγκους συναλλαγών και αυξημένη μεταβλητότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, τεχνικοί παράγοντες, όπως ένα πιθανό «gamma squeeze» στην αγορά παραγώγων, φαίνεται να ενίσχυσαν το ράλι, αναγκάζοντας dealers να αγοράζουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για αντιστάθμιση.
