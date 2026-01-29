Χρυσός: Η παγκόσμια αβεβαιότητα φέρνει φρενίτιδα στο πιο πολύτιμο μέταλλο στον κόσμο - «Πάτησε» τα 5.500 δολάρια

Η υποτίμηση του δολαρίου, η ανησυχία για την αμερικανική νομισματική πολιτική, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας ενισχύουν το ράλι - Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας