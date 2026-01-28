S&P: Αναβαθμίζει σε θετικές τις προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς

Ο οίκος επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας στο BBB- και της Τράπεζας Πειραιώς στο BB+ - Τι βλέπει για την ελληνική οικονομία