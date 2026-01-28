S&P: Αναβαθμίζει σε θετικές τις προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς
S&P: Αναβαθμίζει σε θετικές τις προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς
Ο οίκος επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας στο BBB- και της Τράπεζας Πειραιώς στο BB+ - Τι βλέπει για την ελληνική οικονομία
Σε αναθεώρηση των προοπτικών της για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η S&P Global Ratings, μετατρέποντας το outlook σε θετικό από σταθερό για τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τις υφιστάμενες πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους. Η κίνηση αντανακλά τη σταδιακή υποχώρηση των μακροοικονομικών κινδύνων στην Ελλάδα, τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και τη διατήρηση ανθεκτικής κερδοφορίας στον τραπεζικό κλάδο.
Η S&P επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας στο BBB- και της Τράπεζας Πειραιώς στο BB+.
O αμερικανικός οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση σταθερότερης ανάπτυξης, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 2,2% την περίοδο 2026-2027, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η εικόνα αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, σε ένα περιβάλλον όπου τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν περιοριστεί δραστικά.
