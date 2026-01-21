Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και πώς η θέση της επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα
Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και πώς η θέση της επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα

Ο ειδικός σε γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα με άριστη γνώση της διεθνούς ναυτιλίας, Εμμανουήλ Παπαλέξης, αναλύει στο newmoney την ιστορία, την οικονομία, τη στρατηγική σημασία και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία

Συνέντευξη στον Μηνά Τσαμόπουλο
Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, καλύπτεται κατά τα 9/10 από πάγους, παρά το όνομά της που σημαίνει «πράσινη». Η στρατηγική της θέση στον Αρκτικό κύκλο και τα πλούσια κοιτάσματα φυσικών πόρων την καθιστούν σημαντικό γεωπολιτικό κόμβο. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, για στρατηγική πρόσβαση ή έλεγχο του νησιού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Δανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που χαρακτήρισαν τις κινήσεις αυτές επικίνδυνη κλιμάκωση και οικονομικό εκβιασμό.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Εμμανουήλ Παπαλέξης άνθρωπος της διεθνούς ναυτιλίας, ειδικό σε γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα, αναλύει την ιστορία, την οικονομία, τη στρατηγική σημασία και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία.
Εμμανουήλ Παπαλέξης

