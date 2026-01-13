«Φορολογικό διαζύγιο» 2026: Πότε συμφέρει, πότε κοστίζει και τι πρέπει να προσέξουν τα ζευγάρια

Άνοιξε η εφαρμογή για τις χωριστές δηλώσεις - Οι προθεσμίες, τα οφέλη και οι παγίδες που ανεβάζουν τον φόρο