«Καμπάνες» €2.500 σε στελέχη του Δημοσίου που αμελούν ή κωλυσιεργούν για τις φορολογικές δηλώσεις

Σε εφαρμογή το σχέδιο της ΑΑΔΕ για προσυμπληρωμένες δηλώσεις χωρίς ταλαιπωρία και λάθη – Αυστηρό χρονοδιάγραμμα από 1/1/2026 σε φορείς και ταμεία