«Καμπάνες» €2.500 σε στελέχη του Δημοσίου που αμελούν ή κωλυσιεργούν για τις φορολογικές δηλώσεις
Σε εφαρμογή το σχέδιο της ΑΑΔΕ για προσυμπληρωμένες δηλώσεις χωρίς ταλαιπωρία και λάθη – Αυστηρό χρονοδιάγραμμα από 1/1/2026 σε φορείς και ταμεία
Σε μια αποφασιστική κίνηση για την οριστική εξάλειψη των λαθών και των καθυστερήσεων στην συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προχωρά η ΑΑΔΕ, θέτοντας προ των ευθυνών τους τα στελέχη των φορέων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων για τυχόν καθυστερήσεις και λάθη.
Με φόντο τη νέα φορολογική περίοδο, η Ανεξάρτητη Αρχή ενεργοποιεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 το «Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων», εισάγοντας για πρώτη φορά αυστηρές ατομικές κυρώσεις για όσους ολιγωρούν.
Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο των «ξεχασμένων» αρχείων ή των λανθασμένων στοιχείων που ανάγκαζαν χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Πλέον, η έγκαιρη ανταπόκριση των φορέων θεωρείται καθοριστική για την ορθή προσυμπλήρωση των δηλώσεων.
Προσωπικό πρόστιμο στους υπεύθυνους μισθοδοσίαςΗ σημαντικότερη τομή της νέας διαδικασίας είναι η μετατόπιση της ευθύνης από τον απρόσωπο «φορέα» στο φυσικό πρόσωπο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι υπεύθυνοι των λογιστηρίων και των τμημάτων μισθοδοσίας του Δημοσίου τομέα απειλούνται με προσωπικό πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ, σε περίπτωση που δεν εγγραφούν έγκαιρα στο Μητρώο ή δεν επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.
