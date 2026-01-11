«Καυτό» trading στην παγωμένη Γροιλανδία: Μετοχικό ράλι μετά τις απειλές Τραμπ

Οι απειλές Τραμπ ότι θα εισβάλει στη Γροιλανδία ακούστηκαν λιγότερο σαν μια απειλή και περισσότερο σαν μια καλή επενδυτική ευκαιρία στα ευαίσθητα «αυτιά» των αγορών - Τι λένε οι αναλυτές για το ξαφνικό «μπουμ»