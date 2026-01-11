«Καυτό» trading στην παγωμένη Γροιλανδία: Μετοχικό ράλι μετά τις απειλές Τραμπ
Οι απειλές Τραμπ ότι θα εισβάλει στη Γροιλανδία ακούστηκαν λιγότερο σαν μια απειλή και περισσότερο σαν μια καλή επενδυτική ευκαιρία στα ευαίσθητα «αυτιά» των αγορών - Τι λένε οι αναλυτές για το ξαφνικό «μπουμ»
Ισχυρή άνοδο καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες μετοχές εταιρειών που έχουν άμεση ή έμμεση έκθεση στην οικονομία της Γροιλανδίας, καθώς οι δηλώσεις και οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή «εξαγορά» ή ανάληψη ελέγχου του νησιού έχουν πυροδοτήσει κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γροιλανδίας, η Grønlandsbanken, είδε, όπως επισήμαναν στα τέλη της εβδομάδας οι FT, τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 33% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ η αμερικανική Critical Metals, που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη σπάνιων μετάλλων στη νότια Γροιλανδία, σημειώνει άνοδο άνω του 100% από τις αρχές του έτους. Παράλληλα, η Føroya Banki, με παρουσία στη Γροιλανδία, κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση του δανικού εδάφους, γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τη Δανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο σενάριο θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη συνοχή της δυτικής συμμαχίας.
