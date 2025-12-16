Χρυσή χρονιά για εξαγορές και συγχωνεύσεις: Η Warner Bros. βάζει την τελική πινελιά στα deals των $4,5 τρισ.
Χρυσή χρονιά για εξαγορές και συγχωνεύσεις: Η Warner Bros. βάζει την τελική πινελιά στα deals των $4,5 τρισ.
Η αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών εκτοξεύεται το 2025 με αξία 4,5 τρισ. δολάρια, mega deals και ώθηση από AI, ρευστότητα και Τραμπ, παρά τους κινδύνους διόρθωσης και εμπορικών εντάσεων
Καθώς το 2025 μπαίνει στην τελική του ευθεία, η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών βρίσκεται μπροστά σε ένα στοίχημα 100 δισ. δολαρίων. Η αιφνιδιαστική κίνηση της Paramount Skydance Corp. να διεκδικήσει τη Warner Bros. Discovery Inc., αιφνιδιάζοντας τη Netflix Inc., συμπυκνώνει το αποτύπωμα μιας χρονιάς-ορόσημο για το M&A: επιστροφή των μεγάλων, μετασχηματιστικών συμφωνιών, βαριά χρηματοδότηση από τη Wall Street, ισχυρή παρουσία κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή και τον Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο ταυτόχρονα καταλύτη ανατροπών και κεντρικού παίκτη στις συμφωνίες.
«Στα διοικητικά συμβούλια και μεταξύ των CEO επικρατεί η αίσθηση ότι ανοίγει ένα πολυετές παράθυρο όπου μπορείς να ονειρευτείς μεγάλα πράγματα», λέει ο Μπεν Γουάλας, συν-επικεφαλής M&A για την Αμερική στη Goldman Sachs Group Inc. «Βρισκόμαστε στην αρχή ενός κύκλου μειώσεων επιτοκίων, άρα υπάρχει προσδοκία για περισσότερη ρευστότητα».
Δεύτερη καλύτερη χρονιά όλων των εποχώνΗ συνολική αξία των παγκόσμιων συναλλαγών αυξήθηκε περίπου 40% φέτος, στα 4,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, καθώς οι εταιρείες κυνηγούν εξαιρετικά φιλόδοξους συνδυασμούς, ενθαρρυμένες από πιο φιλικούς ρυθμιστές. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ και περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών αξίας άνω των 30 δισ. δολαρίων.
Τα mega deals της χρονιάςΠέρα από την εξαγορά της Warner Bros. από τη Netflix, στα blockbusters του 2025 περιλαμβάνονται η απόκτηση της Norfolk Southern Corp. από την Union Pacific Corp. έναντι άνω των 80 δισ. δολαρίων (μαζί με χρέος), το ρεκόρ leveraged buyout της Electronic Arts Inc. και η εξαγορά της Teck Resources Ltd. από την Anglo American Plc, που αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο μεταλλευτικό χάρτη.
