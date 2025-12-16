Χρυσή χρονιά για εξαγορές και συγχωνεύσεις: Η Warner Bros. βάζει την τελική πινελιά στα deals των $4,5 τρισ.

Δεύτερη καλύτερη χρονιά όλων των εποχών

Τα mega deals της χρονιάς

Καθώς το 2025 μπαίνει στην τελική του ευθεία, η παγκόσμια αγοράβρίσκεται μπροστά σε ένα στοίχημα 100 δισ. δολαρίων. Η αιφνιδιαστική κίνηση τηςνα διεκδικήσει τηαιφνιδιάζοντας τησυμπυκνώνει το αποτύπωμα μιας χρονιάς-ορόσημο για το M&A: επιστροφή των μεγάλων, μετασχηματιστικών, βαριά χρηματοδότηση από τη Wall Street, ισχυρή παρουσία κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή και τον Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο ταυτόχρονα καταλύτη ανατροπών και κεντρικού παίκτη στις συμφωνίες.Η συνολική αξία των παγκόσμιων συναλλαγών αυξήθηκε περίπου 40% φέτος, στασύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, καθώς οι εταιρείες κυνηγούν εξαιρετικά φιλόδοξους συνδυασμούς, ενθαρρυμένες από πιο φιλικούς ρυθμιστές. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ και περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών αξίας άνω των 30 δισ. δολαρίων.«Στα διοικητικά συμβούλια και μεταξύ των CEO επικρατεί η αίσθηση ότι ανοίγει ένα πολυετές παράθυρο όπου μπορείς να ονειρευτείς μεγάλα πράγματα», λέει ο Μπεν Γουάλας, συν-επικεφαλής M&A για την Αμερική στη Goldman Sachs Group Inc. «Βρισκόμαστε στην αρχή ενός κύκλου μειώσεων επιτοκίων, άρα υπάρχει προσδοκία για περισσότερη ρευστότητα».Πέρα από την εξαγορά της Warner Bros. από τη Netflix, στα blockbusters του 2025 περιλαμβάνονται η απόκτηση της. από τηνέναντι άνω των 80 δισ. δολαρίων (μαζί με χρέος), το ρεκόρ leveraged buyout τηςκαι η εξαγορά τηςαπό τηνπου αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο μεταλλευτικό χάρτη.