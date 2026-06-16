Πετρέλαιο: Κάτω από τα 82 δολάρια το Brent εν αναμονή των όρων της συμφωνίας Ουάσινγκτον – Τεχεράνης

Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι





Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 82 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αγορά προεξοφλεί σταδιακά μια αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας από τα τέλη Φεβρουαρίου.



Το αμερικανικό αργό WTI έπεσε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι.







Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου από την περιοχή θα αποκατασταθεί μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία.



Η προοπτική επανέναρξης των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, ασκώντας πιέσεις στις τιμές του αργού.



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Η απουσία επίσημων λεπτομερειών για τους όρους της συμφωνίας έχει οδηγήσει αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες να καθυστερούν την αποστολή πλοίων μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, αναμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το καθεστώς ασφαλείας και τις συνθήκες διέλευσης.



Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την υπογραφή της συμφωνίας αλλά και από την εφαρμογή της στην πράξη.



Το Ορμούζ παραμένει κρίσιμο για την παγκόσμια αγορά Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, η σχεδόν πλήρης παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας.



Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν , η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμού ζ και στην αποκατάσταση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.Τουποχώρησε κάτω από τα 82 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αγορά προεξοφλεί σταδιακά μια αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας από τα τέλη Φεβρουαρίου.Τοέπεσε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου από την περιοχή θα αποκατασταθεί μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία.Η προοπτική επανέναρξης των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, ασκώντας πιέσεις στις τιμές του αργού.Παρά την αισιοδοξία των τελευταίων ημερών, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς ούτε η αμερικανική ούτε η ιρανική πλευρά έχουν δημοσιοποιήσει το κείμενο του μνημονίου κατανόησης.Η απουσία επίσημων λεπτομερειών για τους όρους της συμφωνίας έχει οδηγήσει αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες να καθυστερούν την αποστολή πλοίων μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, αναμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το καθεστώς ασφαλείας και τις συνθήκες διέλευσης.Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την υπογραφή της συμφωνίας αλλά και από την εφαρμογή της στην πράξη.Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, η σχεδόν πλήρης παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών αργού πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα, γεγονός που καθιστά κάθε εξέλιξη στην περιοχή καθοριστική για την πορεία των τιμών.



Η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών αντανακλά την προσδοκία ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν θα επιτρέψει τη σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, η μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει αυξημένη.

16.06.2026, 09:01