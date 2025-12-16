AKTOR: Ξεκινά στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της
Ξεκινά σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2025, η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών της ΑΚTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, με τιμή έναρξης τα 1.000 ευρώ ανά ομολογία και κωδικούς «AKTRΟ1» στα ελληνικά και «AKTRB1» στα λατινικά.
Η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ολοκληρώθηκε με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς αντλήθηκαν 140 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης 140.000 ομολογιών, ενώ η συνολική έγκυρη ζήτηση έφτασε τα 440,7 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές. Από το σύνολο των ομολογιών, 75.000 κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 65.000 σε Ειδικούς Επενδυτές, με τελική απόδοση και επιτόκιο 4,70% ετησίως. Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς.
Μετά την αφαίρεση των συνολικών δαπανών της Έκδοσης, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε 136,2 εκατ. ευρώ, ποσό που πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚTOR στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Έως 111,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν την περίοδο 2025–2027 στη χρηματοδότηση έργων υποδομών, παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ, ΑΠΕ, ακινήτων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε εξαγορές και συμμετοχές, ενώ έως 24,3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
