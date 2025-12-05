Στροφή προς τον χρυσό: Οι 50 χώρες που διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα

Ο χρυσός συνεχίζει να αποτελεί το πιο σταθερό καταφύγιο σε περιβάλλον διεθνών αναταράξεων και οικονομικής αβεβαιότητας, με κράτη και κεντρικές τράπεζες να εντείνουν τις αγορές τους, οδηγώντας τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου σε ιστορικά υψηλά τα τελευταία χρόνια.

Μια νέα ανάλυση, βασισμένη σε στοιχεία από την πλατφόρμα BullionVault, αποτυπώνει ποιες χώρες διαθέτουν τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού ως το 2024.

Συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδυασμό με τις χώρες της Ευρώπης κατέχουν πάνω από το 60% των παγκοσμίως καταγεγραμμένων αποθεμάτων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ΗΠΑ με 8.133,5 τόνους, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με 3.351,6 τόνους, η Ιταλία με 2.451,9 τόνους και η Γαλλία με 2.437 τόνους. Η Ρωσία με 2.333,1 τόνους, η Κίνα με 2.279,6 τόνους και η Ελβετία με 1.039,9 τόνους κατατάσσονται επίσης στις χώρες με τις μεγαλύτερες ποσότητες.

Στην πρώτη δεκάδα συμπεριλαμβάνονται, ακόμη, η Ινδία με 876,2 τόνους, η Ιαπωνία με 846 τόνους και η Ολλανδία με 612,5 τόνους. Ακολουθούν η Τουρκία με 595,4 τόνους, η Πολωνία με 448,2 τόνους, η Πορτογαλία με 382,7 τόνους, το Ουζμπεκιστάν με 382,6 τόνους και η Σαουδική Αραβία με 323,1 τόνους.

Στη συνέχεια βρίσκουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 310,3 τόνους, τον Λίβανο με 286,8 τόνους, το Καζακστάν με 284,1 τόνους, την Ισπανία με 281,6 τόνους και την Αυστρία με 280 τόνους.

Στις αναδυόμενες αγορές, η Ταϊλάνδη διαθέτει 234,5 τόνους, το Βέλγιο 227,4 τόνους, η Σιγκαπούρη 220 τόνους και η Αλγερία 173,6 τόνους. Το Ιράκ έχει 162,6 τόνους, η Λιβύη 146,7 τόνους, το Αζερμπαϊτζάν 146,6 τόνους, οι Φιλιππίνες 130,5 τόνους και η Βραζιλία 129,7 τόνους.

Ακολουθούν η Αίγυπτος με 126,9 τόνους, η Σουηδία με 125,7 τόνους, η Νότια Αφρική με 125,4 τόνους, το Μεξικό με 120,3 τόνους και η Ελλάδα με 114,6 τόνους.



