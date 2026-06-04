Στάσσης (ΔΕΗ): Data centers και AI θα εκτοξεύσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη
Στάσσης (ΔΕΗ): Data centers και AI θα εκτοξεύσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη
Τι προβλέπει η συμφωνία Eurelectric–Google που υπέγραψε χθες ο CEO της ΔΕΗ στο Ελσίνκι, με επίκεντρο την ανάπτυξη των data centers και τις ενεργειακές υποδομές της επόμενης δεκαετίας
Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ενεργειακού συστήματος να προσφέρει επαρκή, αξιόπιστη και ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια ανέφερε χθες ο Αντιπρόεδρος της Eurelectric και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, από το βήμα του Power Summit της Eurelectric στο Ελσίνκι, της μεγαλύτερης ετήσιας συνόδου κορυφής της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως υπογράμμισε, η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα ο ίδιος ο ενεργειακός τομέας μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους χρήστες τεχνολογιών AI για τη διαχείριση ενός ολοένα πιο σύνθετου και αποκεντρωμένου συστήματος.
«Η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ενέργεια και η ενέργεια σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη εισέρχεται πλέον στην εποχή της «Ηλεκτρικής Νοημοσύνης».
Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού αξιοποιούν ήδη εργαλεία ΑΙ για προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης, βελτιστοποίηση δικτύων, προληπτική συντήρηση εξοπλισμού, εμπορικές συναλλαγές, υπηρεσίες ευελιξίας και λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την πλήρη κλιμάκωση και ευρεία εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric, περίπου το 28% της συνολικής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2030 αναμένεται να προέλθει από τα data centers. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 149 και 287 TWh έως το τέλος της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί νέα δυναμικότητα στο σύστημα για να καλυφθούν τα αυξανόμενα φορτία των Data Centers, χωρίς να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές. Η εμπειρία της Βιρτζίνια που αποτελεί την μητρόπολη των εργοστασίων δεδομένων έδειξε ότι η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού οδήγησε σε ακριβές επενδύσεις στα δίκτυα, το κόστος των οποίων μεταφέρθηκε στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας αντιδράσεις.
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Όπως υπογράμμισε, η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα ο ίδιος ο ενεργειακός τομέας μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους χρήστες τεχνολογιών AI για τη διαχείριση ενός ολοένα πιο σύνθετου και αποκεντρωμένου συστήματος.
«Η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ενέργεια και η ενέργεια σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη εισέρχεται πλέον στην εποχή της «Ηλεκτρικής Νοημοσύνης».
Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού αξιοποιούν ήδη εργαλεία ΑΙ για προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης, βελτιστοποίηση δικτύων, προληπτική συντήρηση εξοπλισμού, εμπορικές συναλλαγές, υπηρεσίες ευελιξίας και λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την πλήρη κλιμάκωση και ευρεία εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric, περίπου το 28% της συνολικής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2030 αναμένεται να προέλθει από τα data centers. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 149 και 287 TWh έως το τέλος της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί νέα δυναμικότητα στο σύστημα για να καλυφθούν τα αυξανόμενα φορτία των Data Centers, χωρίς να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές. Η εμπειρία της Βιρτζίνια που αποτελεί την μητρόπολη των εργοστασίων δεδομένων έδειξε ότι η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού οδήγησε σε ακριβές επενδύσεις στα δίκτυα, το κόστος των οποίων μεταφέρθηκε στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας αντιδράσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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