Στάσσης (ΔΕΗ): Data centers και AI θα εκτοξεύσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Τι προβλέπει η συμφωνία Eurelectric–Google που υπέγραψε χθες ο CEO της ΔΕΗ στο Ελσίνκι, με επίκεντρο την ανάπτυξη των data centers και τις ενεργειακές υποδομές της επόμενης δεκαετίας