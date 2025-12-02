Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Θετικά σχόλια από την ΕΕ
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Θετικά σχόλια από την ΕΕ
Κομβικό σημείο της Κοινωνικής Συμφωνίας είναι η μείωση η και η απάλειψη του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης προκειμένου η σύμβαση να επεκταθεί σε όλο τον κλάδο
Τους κοινωνικούς εταίρους θα συγχαρεί ο πρωθυπουργός στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την κοινωνική συμφωνία που υπέγραψαν η οποία ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα ώστε να αυξηθεί ο μέσος μισθός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερωθεί για το σχέδιο δράσης που θα εμπεριέχει την κοινωνική συμφωνία η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.
Ο στόχος που μπαίνει για το υπουργείο Εργασίας με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041 (για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς) είναι να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση ώστε να προσεγγίσει το 80% από το 30% που είναι σήμερα.
Το σχέδιο δράσης θα δημοσιοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου, στη συνέχεια θα υποβληθεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή ενώ οι νομοθετικές παρεμβάσεις τοποθετούνται στις αρχές του νέου χρόνου.
Την ίδια ώρα θετικά σχόλια απέσπασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, για την Κοινωνική Συμφωνία στο πλαίσιο του χθεσινού συμβουλίου Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας .
Μάλιστα η κυρία Μινζάτου είπε χαρακτηριστικά ότι «από τις βόρειες χώρες περιμέναμε συμφωνίες ανάλογου περιεχομένου αλλά η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωτοπόρος»
Κομβικό σημείο της Κοινωνικής Συμφωνίας που υπεγράφη και την οποία η υπουργός Εργασίας χαρακτηρίζει ιστορική καθώς βάζει τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς και αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του διαλόγου, είναι η μείωση η και η απάλειψη του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης προκειμένου η σύμβαση να επεκταθεί σε όλο τον κλάδο.
Σήμερα η πλειονότητα των εργαζομένων δεν καλύπτεται από κάποια μισθολογική συλλογική σύμβαση εργασίας τα τελευταία έτη (με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε αρτοποιεία, σε τουριστικά-επισιτιστικά καταστήματα, σε πετρελαιοειδή, στην καπνοβιομηχανία).
Συγκεκριμένα το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει ότι η συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών εργαζομένων (πάνω από 70%) δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Μόλις 740.000 οι εργαζόμενοι (επί συνόλου 2.296.000 απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα), βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας μορφής συλλογικής σύμβασης (κλαδική, ομοιοεπαγγελματική και επιχειρησιακή).
Σε κάθε περίπτωση ο απώτερος στόχος είναι οι μέσοι μισθοί να αυξηθούν στα 1500 ευρώ το 2027, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερωθεί για το σχέδιο δράσης που θα εμπεριέχει την κοινωνική συμφωνία η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.
Ο στόχος που μπαίνει για το υπουργείο Εργασίας με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041 (για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς) είναι να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση ώστε να προσεγγίσει το 80% από το 30% που είναι σήμερα.
Το σχέδιο δράσης θα δημοσιοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου, στη συνέχεια θα υποβληθεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή ενώ οι νομοθετικές παρεμβάσεις τοποθετούνται στις αρχές του νέου χρόνου.
Την ίδια ώρα θετικά σχόλια απέσπασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, για την Κοινωνική Συμφωνία στο πλαίσιο του χθεσινού συμβουλίου Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας .
Μάλιστα η κυρία Μινζάτου είπε χαρακτηριστικά ότι «από τις βόρειες χώρες περιμέναμε συμφωνίες ανάλογου περιεχομένου αλλά η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωτοπόρος»
Κομβικό σημείο της Κοινωνικής Συμφωνίας που υπεγράφη και την οποία η υπουργός Εργασίας χαρακτηρίζει ιστορική καθώς βάζει τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς και αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του διαλόγου, είναι η μείωση η και η απάλειψη του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης προκειμένου η σύμβαση να επεκταθεί σε όλο τον κλάδο.
Σήμερα η πλειονότητα των εργαζομένων δεν καλύπτεται από κάποια μισθολογική συλλογική σύμβαση εργασίας τα τελευταία έτη (με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε αρτοποιεία, σε τουριστικά-επισιτιστικά καταστήματα, σε πετρελαιοειδή, στην καπνοβιομηχανία).
Συγκεκριμένα το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει ότι η συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών εργαζομένων (πάνω από 70%) δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Μόλις 740.000 οι εργαζόμενοι (επί συνόλου 2.296.000 απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα), βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας μορφής συλλογικής σύμβασης (κλαδική, ομοιοεπαγγελματική και επιχειρησιακή).
Σε κάθε περίπτωση ο απώτερος στόχος είναι οι μέσοι μισθοί να αυξηθούν στα 1500 ευρώ το 2027, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.
- Στην κατεύθυνση αυτή προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των συλλογικών συμβάσεων αλλάζουν τα εξής:
- α) μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%,
- β) δημιουργείται νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι και
- γ) δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης. Επίσης, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για εγγραφή στα μητρώα οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) ώστε να ενισχυθεί η εγγραφή σε αυτά και κατά συνέπεια η δυνατότητα επέκτασης συλλογικών συμβάσεων
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Πρώτος ο Αναστασόπουλος με 22,49%, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος με 18,84%
Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Ρωσία εναντίον Ελλάδας: Μια σχέση με απειλές από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα - Από τα πυρηνικά του Χρουστσόφ στα drones της Ζαχάροβα
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Πρώτος ο Αναστασόπουλος με 22,49%, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος με 18,84%
Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Ρωσία εναντίον Ελλάδας: Μια σχέση με απειλές από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα - Από τα πυρηνικά του Χρουστσόφ στα drones της Ζαχάροβα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα