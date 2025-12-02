Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Θετικά σχόλια από την ΕΕ

Κομβικό σημείο της Κοινωνικής Συμφωνίας είναι η μείωση η και η απάλειψη του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης προκειμένου η σύμβαση να επεκταθεί σε όλο τον κλάδο