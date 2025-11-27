Τι σημαίνει η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Τα κομβικά σημεία που θα διευκολύνουν την αύξηση μέσων μισθών
Τι σημαίνει η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Τα κομβικά σημεία που θα διευκολύνουν την αύξηση μέσων μισθών
Ποιες είναι οι πρώτες συμβάσεις που θα ωφεληθούν από τα νέα μέτρα
Δεκαπέντε κλαδικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες περιμένουν στην ουρά για να κηρυχθούν καθολικές και υποχρεωτικές για το σύνολο του κλάδου είναι οι πρώτες που θα ωφεληθούν από την εφαρμογή των νέων μέτρων που συμφωνήθηκαν χθες μεταξύ της υπουργoύ εργασίας Νίκης Κεραμέως και των Κοινωνικών Εταίρων.
Αναμεσά τους είναι το Μέταλλο, οι οικοδόμοι, η χημική βιομηχανία, ο κλάδος των καλλυντικών, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι ιατρικοί επισκέπτες και οι οικοδόμοι.
Κομβικό σημείο της Κοινωνικής Συμφωνίας που υπεγράφη και την οποία η υπουργός εργασίας χαρακτηρίζει ιστορική καθώς βάζει τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς και αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του διαλόγου, είναι η μείωση η και η απάλειψη του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης προκειμένου η σύμβαση να επεκταθεί σε όλο τον κλάδο.
Σήμερα η πλειονότητα των εργαζομένων δεν καλύπτεται από κάποια μισθολογική συλλογική σύμβαση εργασίας τα τελευταία έτη (με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε αρτοποιεία, σε τουριστικά-επισιτιστικά καταστήματα, σε πετρελαιοειδή, στην καπνοβιομηχανία).
Συγκεκριμένα το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει ότι η συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών εργαζομένων (πάνω από 70%) δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Μόλις 740.000 οι εργαζόμενοι (επί συνόλου 2.296.000 απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα), βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας μορφής συλλογικής σύμβασης (κλαδική, ομοιοεπαγγελματική και επιχειρησιακή).
Ο στόχος που μπαίνει για το υπουργείο με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041 (για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς) είναι να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση ώστε να προσεγγίσει το 80% από το 30% που είναι σήμερα.
Το σχέδιο δράσης που θα εμπεριέχει την κοινωνική συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου ενώ οι νομοθετικές παρεμβάσεις τοποθετούνται στις αρχές του νέου χρόνου. Σε κάθε περίτπωση ο απώτερος στόχος είναι οι μέσοι μισθοί να αυξηθούν στα 1500 ευρώ το 2027, σύμφωνα με την κυβερνητική δέσμευση.
Στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των συλλογικών συμβάσεων αλλάζουν τα εξής:
α) μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%,
β) δημιουργείται νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι και
γ) δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης. Επίσης, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για εγγραφή στα μητρώα οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) ώστε να ενισχυθεί η εγγραφή σε αυτά και κατά συνέπεια η δυνατότητα επέκτασης συλλογικών συμβάσεων
Για να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές στην πράξη, επισημαίνουμε τα εξής: Μετά την υπογραφή της από εργοδότες και εργαζόμενους η εκάστοτε κλαδική συλλογική σύμβαση προωθείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) προκειμένου η εφαρμογή της να καταστεί καθολική και υποχρεωτική για όλο τον κλάδο ή το επάγγελμα το οποίο αφορά, ακόμα και για τους εργαζόμενους και εργοδότες που δεν είναι μέλη συμβαλλόμενων οργανώσεων οι οποίες έβαλαν τις υπογραφές.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε: «Ακόμα και στη μνημονιακή περίοδο, πολύ περισσότερο στη μεταμνημονιακή, πρότεινα την ιδέα ενός σύγχρονου κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ Κυβέρνησης Εργοδοτών και Εργαζομένων. Με αυτό το στόχο συμφώνησα μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους Προέδρους των Εργοδοτικών Οργανώσεων και την Κυβέρνηση δια της αρμόδιας Υπουργού κας Κεραμέως στη «νέα κοινωνική συμφωνία» που σήμερα ανακοινώθηκε και πρόκειται να νομοθετηθεί. Ασφαλώς δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βήμα προς «κοινωνικό συμβόλαιο για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη». Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς αντιμετωπίζει τη βελτίωση κάλυψης των μισθωτών στη χώρα από συλλογικές συμβάσεις, καθώς αποκαθιστά σε σημαντικό βαθμό το συλλογικό εργασιακό δίκαιο (επέκταση κλαδικών συμβάσεων, πλήρης μετενέργεια κ.α.), το οποίο είχε κυριολεκτικά καταρρεύσει με τις μνημονιακές παρεμβάσεις. Τώρα είναι η ώρα που θα κριθεί στην πράξη και η ικανότητα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις που μπορούν να καλύψουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Θα κριθεί βεβαίως και η διάθεση Εργοδοτών και Κυβέρνησης να συμβάλουν θεσμικά στην προσπάθεια αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των Εργαζομένων και κυρίως της αγοραστικής δύναμής του. Από τα λόγια στα έργα για όλους λοιπόν. Αυτή είναι η πρόκληση. Όσο με αφορά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την επαναφορά της διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού από την Εθνική Σύμβαση που διαπραγματεύονται ΓΣΕΕ και Εργοδοτικές Οργανώσεις. Είναι προφανές ότι κάποιοι που έταζαν και τάζουν στους πάντες τα πάντα θα ξεβολευτούν. Θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα εξακολουθήσουν την άγονη κομματική γραμμή του «όλα ή τίποτα». Εμείς τολμάμε σήμερα. Και ο αγώνας συνεχίζεται με στόχο μεγαλύτερη συμφωνία που θα δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας αλλά θα εγγυάται και τη δίκαιη διανομή και αναδιανομή του πλούτου αυτής της ανάπτυξης».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος δήλωσε: «Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Εργασίας, τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, καθώς και τους συναδέλφους προέδρους εργοδοτικών οργανώσεων για την μακρά και εποικοδομητική συνεργασία μας η οποία κατέληξε στα αποτελέσματα που σας ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός. Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές διαστάσεις του δημοσίου διαλόγου και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έμπρακτα αποδεικνύουμε την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε και να συμφωνούμε. Ο διάλογος, φέρνει στο τραπέζι τις δυνάμεις της εργασίας, εργαζόμενους και εργοδότες που εξ όψεως μόνον, έχουν αντίθετα συμφέροντα, και επιχειρεί μια εποικοδομητική σύνθεση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερα αμοιβαία οφέλη. Η εμπειρία του παρελθόντος έδειξε ότι μια από τις αιτίες που δημιούργησαν την κρίση ήταν και το γεγονός ότι συμφωνούντο αυξήσεις οι οποίες δεν έδιναν τη σημασία που έπρεπε σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μια νέα πραγματικότητα οικονομικής ανάπτυξης και προοπτικής. Δυστυχώς όμως σε αυτή την ανάπτυξη δεν συμμετέχει ένα μέρος των εργαζομένων. Η υποχρέωση μας ως εργοδότες είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μέσω των επενδύσεών μας, το οποίο θα επιτρέψει την αύξηση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα να συμβάλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που θα καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων. Η υπογραφή όμως των ΣΣΕ προϋποθέτει κοινωνικό διάλογο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία που ανακοινώνουμε σήμερα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα διάλογο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συζητήσεων πιο σύγχρονο, πιο ουσιαστικό και πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής μας. Ένα πλαίσιο που δημιουργεί προϋποθέσεις ευρείας κοινωνικής συναίνεσης στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινά επωφελών λύσεων. Πιστεύω πως είμαστε πλέον πιο έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά. Σας ευχαριστώ».
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς δήλωσε: «Η Κοινωνική Συμφωνία είναι το αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου και παράδειγμα καλής νομοθέτησης. Η αναγνώριση της επικουρικής αρμοδιότητας στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και η μετενέργεια των κανονιστικών όρων των ΣΣΕ μέχρι την υπογραφή νέας, είναι παρεμβάσεις στήριξης των μισθών και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους».
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Καταλήξαμε σε μια συμφωνία ευθύνης ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας. Μια συμφωνία με προστιθέμενη αξία και αναπτυξιακό πρόσημο για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και το σύνολο της οικονομίας. Η συμφωνία ευνοεί την αύξηση της παραγωγικότητας και των αμοιβών μέσα από την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων, ενδυναμώνοντας αποφασιστικά τον ρόλο των τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. Αποδεικνύουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί και ότι οι αποστάσεις γεφυρώνονται όταν πυξίδα μας είναι το εθνικό συμφέρον».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης δήλωσε: «Ο τουριστικός τομέας έχει αποδείξει διαχρονικά, με συνέπεια και υπευθυνότητα, την προσήλωσή του στον κοινωνικό διάλογο και στον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους, όπως εκείνη των μνημονίων, διατήρησε ρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις, αναγνωρίζοντας ότι η σταθερότητα και η συνεργασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στηρίζουμε το νέο προωθούμενο πλαίσιο με την προσδοκία ότι θα ενισχύσει τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αυξάνοντας το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων και θα θωρακίσει τον κοινωνικό διάλογο, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες πρακτικές, που έχουν διαμορφωθεί στον κλάδο μέσα από χρόνια στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας».
Η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη δήλωσε: «Η κοινή συνεννόηση του Υπουργείου Εργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους αποτελεί ένα σημαντικό και θετικό βήμα για τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα. Κινείται προς τη σύγκλιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις σύγχρονες πρακτικές και αποδεικνύει ότι, όταν συνεργαζόμαστε, μπορούν να προκύψουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Πεποίθησή μας στον ΣΒΕ είναι ότι οι υγιείς σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους, αποτελούν τη βάση της πραγματικής ευημερίας».
