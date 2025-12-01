Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές

Η Ελλάδα κατάφερε να μετατραπεί από την χώρα με τη μεγαλύτερη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό παράδειγμα ψηφιακής μετάβασης, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Δουβλίνο