FT για υποψηφιότητα Πιερρακάκη στο Eurogroup: Επενδύει στην ελληνική επιστροφή και στο βιογραφικό του ως τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή
FT για υποψηφιότητα Πιερρακάκη στο Eurogroup: Επενδύει στην ελληνική επιστροφή και στο βιογραφικό του ως τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή
«Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια απαιτούν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη ευρωζώνη» δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στους Financial Times
Με αναφορά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και στην υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Eurogroup δημοσιεύεται σήμερα (1/12) το newsletter των Financial Times.
Όπως γράφουν οι FT, ο Έλληνας υπουργός διεκδικεί τη θέση του επικεφαλής της Ευρωομάδας -στην αρμοδιότητα της οποίας είναι ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη- με την Ελλάδα να έχει αφήσει πίσω της την εποχή που ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης. Η εκλογή του νέου προέδρου, ο οποίος θα υπηρετήσει για δυόμισι χρόνια, θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου και απαιτεί απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ο έτερος υποψήφιος είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, ένας συντηρητικός πολιτικός με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο Eurogroup.
Όπως επισημαίνουν οι FT, ο κ. Πιερρακάκης επενδύει έντονα στην ιστορία της ελληνικής επιστροφής — και στο δικό του βιογραφικό ως σύγχρονου τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ηγήθηκε μιας σαρωτικής αναμόρφωσης του εντόνως γραφειοκρατικού Δημοσίου, αντικαθιστώντας τις ουρές και τις σφραγίδες με “κλικ” και εφαρμογές. Θέλει να μεταφέρει αυτήν την ενέργεια στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε στους FT: «Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια απαιτούν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη ευρωζώνη». Η πρόκληση, λέει, «δεν είναι να παράγουμε περισσότερη ανάλυση».
Η πρότασή του δίνει μεγάλο βάρος στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, θωράκιση της ενιαίας αγοράς και διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα υποστηρίζει αυτό που αποκαλεί «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Θέλει επίσης να υπενθυμίσει στους ομολόγους του πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα.
Θέλει επίσης να υπενθυμίσει στους ομολόγους του πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα. Μετά τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται και το χρέος οδεύει προς επίπεδα κάτω του 120% του ΑΕΠ έως το 2030. «Αυτή η πορεία δείχνει τι είναι δυνατό όταν η στρατηγική, η πειθαρχία και η υλοποίηση ευθυγραμμίζονται», λέει — μια προσέγγιση που υπόσχεται να μεταφέρει στην προεδρία του Eurogroup αν εκλεγεί από τους ομολόγους του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Όπως γράφουν οι FT, ο Έλληνας υπουργός διεκδικεί τη θέση του επικεφαλής της Ευρωομάδας -στην αρμοδιότητα της οποίας είναι ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη- με την Ελλάδα να έχει αφήσει πίσω της την εποχή που ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης. Η εκλογή του νέου προέδρου, ο οποίος θα υπηρετήσει για δυόμισι χρόνια, θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου και απαιτεί απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ο έτερος υποψήφιος είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, ένας συντηρητικός πολιτικός με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο Eurogroup.
Όπως επισημαίνουν οι FT, ο κ. Πιερρακάκης επενδύει έντονα στην ιστορία της ελληνικής επιστροφής — και στο δικό του βιογραφικό ως σύγχρονου τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ηγήθηκε μιας σαρωτικής αναμόρφωσης του εντόνως γραφειοκρατικού Δημοσίου, αντικαθιστώντας τις ουρές και τις σφραγίδες με “κλικ” και εφαρμογές. Θέλει να μεταφέρει αυτήν την ενέργεια στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε στους FT: «Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια απαιτούν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη ευρωζώνη». Η πρόκληση, λέει, «δεν είναι να παράγουμε περισσότερη ανάλυση».
Η πρότασή του δίνει μεγάλο βάρος στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, θωράκιση της ενιαίας αγοράς και διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα υποστηρίζει αυτό που αποκαλεί «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Θέλει επίσης να υπενθυμίσει στους ομολόγους του πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα.
Θέλει επίσης να υπενθυμίσει στους ομολόγους του πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα. Μετά τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται και το χρέος οδεύει προς επίπεδα κάτω του 120% του ΑΕΠ έως το 2030. «Αυτή η πορεία δείχνει τι είναι δυνατό όταν η στρατηγική, η πειθαρχία και η υλοποίηση ευθυγραμμίζονται», λέει — μια προσέγγιση που υπόσχεται να μεταφέρει στην προεδρία του Eurogroup αν εκλεγεί από τους ομολόγους του.
Greece’s Eurogroup candidate pitches ‘strategic, cohesive’ approach https://t.co/yq8g5joJDy— FT Europe (@ftbrussels) December 1, 2025
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα