Κονδύλια, πιστώσεις και επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια στην Άμυνα
Από το SAFE, την ΕΤΕπ, αλλά και από αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ τα 2,5 δισ. ευρώ τα επόμενα 4-5 χρόνια
Ενώ η αγωνία και το ενδιαφέρον πολλών παραμένουν στραμμένα στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, διανοίγεται ήδη το επόμενο μεγάλο πεδίο βολής επενδύσεων για τη χώρα μας: κονδύλια, πιστώσεις και επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ τα επόμενα 4-5 χρόνια από το SAFE, την ΕΤΕπ, αλλά και από αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ πυροδοτούν big business στην άμυνα και όχι μόνο.
Το δόγμα αλλάζει: από την πράσινη ανάπτυξη περνάμε στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και από το πράσινο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2026, περνάμε στο… χακί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αμυνα.
Με μια κρίσιμη λεπτομέρεια όμως: με τα νέα προγράμματα δεν θα χρηματοδοτούνται μόνο όπλα, αεροσκάφη, φρεγάτες και κανόνια, αλλά και πολλά άλλα διπλής χρήσης έργα και δράσεις, που θα εξυπηρετούν τον στρατό αλλά και τους απλούς πολίτες (π.χ. γέφυρες, νοσοκομεία κ.λπ.). Με τα νέα δεδομένα, θα μπορούν να λάβουν στήριξη και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που, αν αξιοποιήσουν ευέλικτα και έξυπνα την επενδυτική ευκαιρία που διανοίγεται, θα δραστηριοποιηθούν στην ελληνική και διεθνή αγορά τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν ακολουθήσουν το παράδειγμα της φινλανδικής Nokia που κάποτε έφτιαχνε αρβύλες για τον στρατό, αλλά κατάφερε να μετεξελιχθεί και να μεσουρανεί δεκαετίες μετά ως τεχνολογικός κολοσσός στην Ευρώπη.
