Κονδύλια, πιστώσεις και επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια στην Άμυνα

Από το SAFE, την ΕΤΕπ, αλλά και από αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ τα 2,5 δισ. ευρώ τα επόμενα 4-5 χρόνια