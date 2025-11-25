Bank of America: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο της Metlen στα 64 ευρώ
Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της Metlen στον κλάδο των μετάλλων και στον ενεργειακό τομέα - Πρόβλεψη για μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2,5%
Στα 64 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη μετοχή της Metlen η BofA σε νέο της report, στηρίζοντας την αποτίμηση του ομίλου στην εκτίμηση για πολλαπλασιαστή 9x σε όρους EV/EBITDA για το 2026 και DCF (Discounted Cash Flow) με βάση την καθαρή παρούσα αξία (NPV).
Η BofA πιστεύει, ότι αρκετοί επενδυτές θα χρησιμοποιήσουν το ιστορικό αποτίμησης της Metlen ως αφετηρία για μια «δίκαιη» αποτίμηση, με μέσο πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου στις 6 φορές. Ωστόσο, κατά την άποψή της, εταιρείες που έχουν ιστορικό δημιουργίας αξίας και ανάπτυξης μπορούν να προσελκύσουν υψηλότερο πολλαπλασιαστή. Έτσι, με βάση τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας, θεωρεί δίκαιο έναν στόχο EV/EBITDA στις 9 φορές. Για το 2026, εκτιμά ότι θα υπάρξουν υψηλότερες πραγματικές τιμές αλουμινίου, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη, και ως εκ τούτου χρησιμοποιεί το EBITDA 2026 ως μέτρο για τον υπολογισμό.
