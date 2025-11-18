Εφάπαξ πληρωμές φόρου - 4 στους 10 φορολογουμένους αξιοποίησαν τις εκπτώσεις
Εφάπαξ πληρωμές φόρου - 4 στους 10 φορολογουμένους αξιοποίησαν τις εκπτώσεις
Καταγράφηκαν 750.000 ΑΦΜ, που εξασφάλισαν έκπτωση 4%, καθώς η φορολογική δήλωση κατατέθηκε νωρίς
Το 40% των φορολογουμένων επέλεξαν εφέτος να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος, αξιοποιώντας την έκπτωση που παρείχε το νέο καθεστώς για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», από 1,4 εκατ. φορολογουμένους που πλήρωσαν σε μία δόση τον φόρο:
– Περισσότεροι από τους μισούς, και συγκεκριμένα 750.000, έσπευσαν και υπέβαλαν φορολογική δήλωση νωρίς και πήραν έκπτωση 4% (συνολικός βεβαιωθείς φόρος 1,3 δισ. ευρώ). Δηλαδή πλήρωσαν κατά μέσον όρο εφάπαξ το ποσό των 1.733 ευρώ.
– 410.000 πήραν έκπτωση 3% (επί συνολικού φόρου 480 εκατ. ευρώ). Κατά μέσον πλήρωσαν σε μια δόση 1.170 ευρώ.
– 260.000 επωφελήθηκαν της έκπτωσης 2% (επί συνολικού φόρου 390 εκατ. ευρώ). Κατά μέσον όρο πλήρωσαν σε μία δόση 1.500 ευρώ.
– Συνολικά, φόροι 2,17 δισ. ευρώ πληρώθηκαν εφάπαξ, με έκπτωση 74 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», από 1,4 εκατ. φορολογουμένους που πλήρωσαν σε μία δόση τον φόρο:
– Περισσότεροι από τους μισούς, και συγκεκριμένα 750.000, έσπευσαν και υπέβαλαν φορολογική δήλωση νωρίς και πήραν έκπτωση 4% (συνολικός βεβαιωθείς φόρος 1,3 δισ. ευρώ). Δηλαδή πλήρωσαν κατά μέσον όρο εφάπαξ το ποσό των 1.733 ευρώ.
– 410.000 πήραν έκπτωση 3% (επί συνολικού φόρου 480 εκατ. ευρώ). Κατά μέσον πλήρωσαν σε μια δόση 1.170 ευρώ.
– 260.000 επωφελήθηκαν της έκπτωσης 2% (επί συνολικού φόρου 390 εκατ. ευρώ). Κατά μέσον όρο πλήρωσαν σε μία δόση 1.500 ευρώ.
– Συνολικά, φόροι 2,17 δισ. ευρώ πληρώθηκαν εφάπαξ, με έκπτωση 74 εκατ. ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα