Συνεχίζονται τα ενεργειακά deals στον κάθετο διάδρομο – Στο επίκεντρο η ΔΕΠΑ Εμπορίας
Σειρά κρίσιμων ενεργειακών συμφωνιών και διαβουλεύσεων φέρνουν Αθήνα και Κίεβο πιο κοντά- Τι ζητούν οι Ουκρανοί από την Ελλάδα
Σε τροχιά ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας κινούνται Ελλάδα και Ουκρανία, με μια σειρά μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών να παίρνουν μπροστά τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αθήνας ως κόμβου ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ουκρανική Naftogaz υπέγραψαν χθες Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα της Ουκρανίας να καλύψει τις ανάγκες του χειμώνα.
Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο περιθώριο της διατλαντικής συνόδου Ρ Tech, μεταξύ της κοινοπραξίας Atlantic See LNG (κοινοπραξίας ΑΚΤΟR- ΔΕΠΑ Εμπορίας) για την προμήθεια αμερικανικού LNG από την Venture Global από το 2030. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφτηκαν MOU με την ουκρανική Naftogaz καθώς και τις ρουμανικές NOVA POWER &GAS και Transgaz.
Χθες, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του «Route 1», της διαδρομής που έχουν διαμορφώσει από κοινού οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.
Η συνεργασία αυτή αποτελεί κρίσιμο κρίκο στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, με την Αθήνα να μετατρέπεται σε βασική πύλη εισόδου για την τροφοδοσία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
