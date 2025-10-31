Τράπεζα Πειραιώς: Χαρτοφυλάκιο βιώσιμης ανάπτυξης 6 δισ. ευρώ – Ειδική μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τράπεζα Πειραιώς: Χαρτοφυλάκιο βιώσιμης ανάπτυξης 6 δισ. ευρώ – Ειδική μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Στόχος η καθιέρωση μιας σαφούς και ολοκληρωμένης πολιτικής και μεθοδολογίας για τον εντοπισμό βιώσιμης χρηματοδότησης, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση της απόδοσης του Ομίλου έναντι στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα
Ένα πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης εκπονεί η Τράπεζα Πειραιώς ώστε το σύνολο των βιώσιμων δανείων της τράπεζας να ανέλθει σε 6 δισ. ευρώ το 2028 από 4 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες εκταμιεύσεις πράσινων δανείων ανά έτος θα φθάσουν στα 1,6 δισ. ευρώ ανά έτος ως ο 2028 από 1,4 δισ. ευρώ όπως είχαν υπολογιστεί έναν χρόνο νωρίτερα.
Στόχος είναι η καθιέρωση μιας σαφούς και ολοκληρωμένης πολιτικής και μεθοδολογίας για τον εντοπισμό βιώσιμης χρηματοδότησης, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση της απόδοσης του Ομίλου έναντι στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριες κατηγορίες βιώσιμων λύσεων περιλαμβάνουν βιώσιμη χρηματοδότηση βάσει ορισμών κανονισμών (π.χ. RRF), χρηματοδότηση μετάβασης βάσει των συστάσεων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτήσεις με θετική συμβολή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
