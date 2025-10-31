Τράπεζα Πειραιώς: Χαρτοφυλάκιο βιώσιμης ανάπτυξης 6 δισ. ευρώ – Ειδική μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος η καθιέρωση μιας σαφούς και ολοκληρωμένης πολιτικής και μεθοδολογίας για τον εντοπισμό βιώσιμης χρηματοδότησης, διευκολύνοντας έτσι την παρακολούθηση της απόδοσης του Ομίλου έναντι στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα