Τράπεζα Πειραιώς: Στα €854 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2025 – Στο 15% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Στόχος για συνολική διανομή άνω των €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025 - Μεγάλου: Η Τράπεζα συνεχίζει να διαχειρίζεται με συνέπεια την κεφαλαιακή της θέση και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους
Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε ισχυρή επίδοση κατά το εννεάμηνο του 2025, με καθαρά κέρδη €854 εκατ. και εξομαλυμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, επιβεβαιώνοντας τη διατηρήσιμη κερδοφορία της Τράπεζας σε ένα περιβάλλον σταδιακής ομαλοποίησης των επιτοκίων.
Η λειτουργική αποτελεσματικότητα παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 34%, αντανακλώντας την πειθαρχία στη διαχείριση δαπανών, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,62, σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου των €0,80 ανά μετοχή, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,3%. Τα συνολικά καθαρά έσοδα έφτασαν τα €2,0 δισ. στο εννεάμηνο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των βασικών πηγών εσόδων.
Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ποιοτικό ενεργητικόΗ Πειραιώς συνέχισε να ενισχύει την κεφαλαιακή της θέση, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων να ανέρχεται στο 20,6%, αυξημένος κατά 65 μονάδες βάσης ετησίως. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2,5%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 49 μονάδες βάσης. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και τη σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια, που ξεπερνά σημαντικά τις εποπτικές απαιτήσεις.
Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου και ενίσχυση καταθέσεωνΙδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της δανειακής επέκτασης, με τα δάνεια πελατών να ανέρχονται στα €37 δισ., αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τον στόχο του 2025 νωρίτερα από τον προγραμματισμό. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν στα €64 δισ., παρουσιάζοντας σταθερή και υγιή ανάπτυξη, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν στα €14 δισ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών και την ισχυρή θέση της Πειραιώς στην αγορά διαχείρισης κεφαλαίων.
Η συνολική εικόνα του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2025 αποτυπώνει μια τράπεζα με σταθερή κερδοφορία, στιβαρή κεφαλαιακή βάση, πειθαρχημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα και συνεχή ανάπτυξη, τόσο στο δανειακό χαρτοφυλάκιο όσο και στα κεφάλαια πελατών. Η Πειραιώς εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους από θέση ισχύος, έχοντας ήδη υπερβεί κρίσιμους στόχους και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατώνΗ Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε ισχυρή αύξηση στα δάνεια και στα κεφάλαια πελατών στο εννεάμηνο του 2025. Τα δάνεια ανήλθαν στα €36,8 δισ., αυξημένα κατά €3,1 δισ. από την αρχή του έτους, οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του στόχου για το 2025 σε επίπεδα άνω των €37,3 δισ. Παράλληλα, εκταμιεύθηκαν νέα δάνεια ύψους €9,5 δισ. προς την ελληνική οικονομία – επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ εννεάμηνου για την Πειραιώς. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ για πρώτη φορά μετά από 15 έτη, τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση €45 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο.
Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €63,9 δισ., σημειώνοντας υγιή ανάπτυξη 2% σε τριμηνιαία και 5% σε ετήσια βάση. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 30% ετησίως, φτάνοντας τα €14,3 δισ. και υπερβαίνοντας τον στόχο για επίπεδα άνω των €13,5 δισ.
Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσειςΤα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €278 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο, προσαρμοσμένα για τη συνεισφορά της Πειραιώς στο κρατικό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,62 στο εννεάμηνο, σε πορεία υπέρβασης του ετήσιου στόχου των €0,80.
Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,09, αυξημένα κατά 7% ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας την πληρωμή μερίσματος €0,30 τον Ιούνιο 2025. Τα καθαρά έσοδα στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε €684 εκατ., με τα καθαρά έσοδα προμηθειών να αυξάνονται κατά 7% ετησίως και τα καθαρά έσοδα από τόκους να παραμένουν σταθερά σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, σηματοδοτώντας το χαμηλό επίπεδο του κύκλου. Οι προμήθειες αυξήθηκαν στα €489 εκατ. στο εννεάμηνο, αντιστοιχώντας στο 25% των καθαρών εσόδων, σε ευθυγράμμιση με τον αναβαθμισμένο ετήσιο στόχο των €0,65 δισ. Οι τομείς δανείων, διαχείρισης κεφαλαίων και τραπεζοασφάλισης συνέβαλαν δυναμικά στην αύξηση.
Η Πειραιώς ξεκίνησε την ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025, ύψους €100 εκατ., με τη μορφή επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2025.
Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στιβαρή διαχείριση ισολογισμούΗ λειτουργική αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε ισχυρή, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα στο 34% στο εννεάμηνο, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ο ισολογισμός παραμένει υγιής, με οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 2,5%, από 3,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 71%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 67% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 217%.
Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και CET1Ο proforma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 20,6%, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 50% των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC. Το απόθεμα κεφαλαίων υπερβαίνει κατά 460 μονάδες βάσης το P2G (16,0%) ή κατά 310 μονάδες βάσης συμπεριλαμβάνοντας την επικείμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο στόχος για συνολική διανομή ανέρχεται σε πάνω από €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025.
Τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου«Η Πειραιώς κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων. Συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,09, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €37 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €64 δισ. καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% ετησίως, και €14 δισ. επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη υπερβεί τον επικαιροποιημένο στόχο άνω των €13,5 δισ.»
Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες είναι σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,3% και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών στο 0,8%. Τα λειτουργικά κόστη και το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ καταγράφηκε έκτακτη επιβάρυνση λόγω της δωρεάς για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων, στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η δανειοδοτική δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η θετική καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά μετά από 15 έτη, χάρη στην ενίσχυση της ζήτησης και στα νέα προϊόντα, όπως το «Σπίτι 25», που συγκέντρωσε πάνω από 930 αιτήσεις σε λίγους μήνες.
Η Τράπεζα συνεχίζει να διαχειρίζεται με συνέπεια την κεφαλαιακή της θέση και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους. Τον Οκτώβριο ξεκίνησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €100 εκατ., στο πλαίσιο ενδιάμεσης διανομής προς τους μετόχους. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σημαντικά υψηλότεροι των απαιτήσεων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές και τις επενδύσεις. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων αυξήθηκε στο 20,6% τον Σεπτέμβριο 2025, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή 50% των κερδών και απορροφώντας την ισχυρή δανειακή επέκταση.
Επόμενα βήματα και στρατηγική προοπτικήΟ Όμιλος προχωρά στρατηγικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχοντας λάβει έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένοντας τις υπόλοιπες εγκρίσεις. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σχεδιάζεται η ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στα αποτελέσματα του 2025 και η παρουσίαση ενός ανανεωμένου επιχειρηματικού σχεδίου με διευρυμένες δυνατότητες σε προμήθειες και ασφάλιση.
Παράλληλα, η neobank Snappi έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το τρίτο τρίμηνο, προσελκύοντας 30.000 χρήστες μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Η Snappi απευθύνεται σε πελάτες με υψηλή τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Η Πειραιώς επενδύει παράλληλα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, με νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Το 2025, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, λόγω επενδύσεων, καταναλωτικής δαπάνης και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύεται με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας, και ειδικότερα η Πειραιώς, παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα. Η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανθεκτικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Σημαντικό επίτευγμα της χρονιάς αποτέλεσε η αναβάθμιση από τον οίκο Fitch σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας.
Κλείνοντας, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η Πειραιώς εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με στόχο να ολοκληρώσει δυναμικά τη χρονιά, αναβαθμίζοντας τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης σε άνω των €3,5 δισ. από €3,0 δισ. και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε 15% από 14% προηγουμένως.
