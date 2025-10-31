Τράπεζα Πειραιώς: Στα €854 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2025 – Στο 15% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Στόχος για συνολική διανομή άνω των €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025 - Μεγάλου: Η Τράπεζα συνεχίζει να διαχειρίζεται με συνέπεια την κεφαλαιακή της θέση και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους