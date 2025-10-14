Ideal Holdings: Δύναμη πυρός €400 εκατ. για νέες επενδύσεις – Το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2028
Στόχος για ελάχιστα έσοδα 615 εκατ. ευρώ και EBITDA άνω των 80 εκατ. ευρώ - Τα «απόνερα» μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την OAK Hill Advisors
Η Ideal Holdings παρουσίασε κατά τη διάρκεια του investor day τον στρατηγικό της σχεδιασμό έως το 2028, θέτοντας στόχο για ελάχιστα έσοδα 615 εκατ. ευρώ και συνολικό EBITDA άνω των 80 εκατ. ευρώ. Στα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνονται οι πιθανές νέες συμφωνίες ή εξαγορές που η εταιρεία εξετάζει και οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την OAK Hill Advisors (OHA), που αύξησε τη συμμετοχή της στο εταιρικό όχημα της Ideal στο 25% με επιπλέον καταβολή 41 εκατ. ευρώ, η ρευστότητα της εταιρείας ανέρχεται στα 200 εκατ. χωρίς δανεισμό.
Προσθέτοντας τα υπόλοιπα 200 εκατ. που η OHA έχει δεσμευθεί να επενδύσει, η δύναμη πυρός της Ideal φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική κεφαλαιακή ευελιξία για νέες επενδύσεις και εξαγορές.
