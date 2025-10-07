Όλα τα επιδόματα που πληρώνονται το Νοέμβριο
Όλα τα επιδόματα που πληρώνονται το Νοέμβριο
Τα επιδόματα που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο θα «ανακουφίσουν» τα ελληνικά νοικοκυριά - Ποια είναι, αναλυτικός οδηγός
Αρκετά είναι τα επιδόματα που θα καταβληθούν μέσα στο Νοέμβριο.
Πρόκειται για το επίδομα των 250 ευρώ, το επίδομα ενοικίου, επίδομα παιδιού Α21, το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ και το επίδομα θέρμανσης (αναμένεται να καταβληθεί αρχές Δεκεμβρίου).
-Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
-Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
-Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.
-Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
-Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Όσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.
Το βοήθημα καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή τέλος. Η δαπάνη για την πληρωμή θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, ενώ για το 2025 υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ταμειακών διαθεσίμων με σχετική τροποποίηση.
Αναλυτικός οδηγός για τα επιδόματα
1. Επίδομα 250 ευρώΤο επίδομα των 250 ευρώ αφορά:
Ποιοι μένουν εκτός του επιδόματος 250 ευρώΑναλυτικά, εκτός επιδόματος των 250 ευρώ μένουν:
Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που δεν είχαν συμπληρώσει την ηλικία έως 31 Δεκεμβρίου 2024.
Όσοι έχουν εισόδημα άνω των 14.000 ευρώ για άγαμους ή 26.000 ευρώ για έγγαμους.
Όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ για άγαμο ή 300.000 ευρώ για έγγαμο.
Συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά, που αυξάνει το ετήσιο εισόδημα. Περισσότεροι από 671.000 εξακολουθούν να τη διατηρούν, με μείωση σταδιακά το 2026 και 2027.
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημά τους από εργασία αθροίζεται και συχνά υπερβαίνει το όριο. Περισσότεροι από 230.000 έχουν δηλωθεί στον e-ΕΦΚΑ.
Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, καθώς τα ποσά αυτά προσμετρώνται στο εισόδημα.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική. Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών που μοιράζονται την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για παράδειγμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες.
Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2) και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου. Η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, και θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Το επίδομα παιδιού Α21 χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.
Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.
2. Επιστροφή ενοικίουΗ επιστροφή ενοικίου θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Νοέμβρη. Προ ημερών, υπεγράφη η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση για το Ε1 προκειμένου να συμπληρωθεί ο κωδικό 081.
3. Επίδομα παιδιού Α21Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, με την πλατφόρμα, για νέες αιτήσεις να έχει ανοίξει από τις 30 Σεπτεμβρίου και να λήγει στις 3 Νοεμβρίου
